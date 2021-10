La cuenta oculta en Andorra que Pep Guardiola regularizó con el PP

Fútbol

En la investigación internacional de los Pandora Papers, que está publicando LaSexta, ha aparecido Pep Guardiola, el ahora entrenador del Manchester City, pero que cuando empezó en el Barcelona B y después al primer equipo, abrió, según las informaciones, una cuenta en Andorra hasta 2012. Cuando el Gobierno de Rajoy, con Montoro como ministro de Economia, permitió la regularización de ese dinero Guardiola sacó a luz ese dinero que había mantenido oculto.

Según la información de LaSexta en esa cuenta fue donde cobró el salario que recibió cuando terminó su carrera como futbolista del Al Alhi. Guardiola regularizó en torno a medio millón de euros, de los que pagó el 10%, como fijó el Gobierno.

Según las fuentes Guardiola eligió Andorra para recibir ese dinero porque aunque vivía en Qatar no obtuvo el pasaporte de residencia y si lo cobraba en España tendría que haber pagado los impuestos en este país, pese a no vivir. Y no estaba dispuesto a ello.

“Guardiola, además aparece en un documento del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee –como apoderado de la sociedad Repox Investments, registrada en Panamá, entre principios de 2007 y finales de 2012″, asegura la información en un plan del banco andorrano. Tiene un poder “con amplísimas facultades de dominio” “El presidente declaró abierta la sesión e informó que era conveniente para los intereses de la sociedad otorgar un poder general con amplísimas facultades de dominio y administración sin limitación alguna, a favor del señor don Josep Guardiola Sala”, se asegura en él documento