¿Pasó miedo Koeman por el acoso que sufrió en el coche al salir del Camp Nou tras el Clásico?: “Es un problema social”

Fútbol

Una de las imágenes que dejó el Clásico del domingo en el que el Real Madrid se impuso al Barcelona por 1-2 en el Camp Nou fue en el post partido. El acoso que sufrió Ronald Koeman en su coche al abandonar el estadio.

La salida de Koeman del estadio....



Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

Antes del encuentro contra el Rayo, el entrenador azulgrana compareció ante los medios y comentó el incidente. “Solución no creo que haya. Para mí es más un problema social. Es gente que tiene problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. El ambiente en el campo creo que fue todo lo contrario, hasta con 0-2 en contra. No hay que fijarse mucho en lo otro. Parece que ha sido sólo conmigo, pero hay que saber que a muchos jugadores, y algunos con sus familias, les ha pasado lo mismo. A mí puede que por ser el culpable sea más exagerado, pero hasta a Carlos Puyol... Hay que buscar una fórmula para poder salir y que no se pueda repetir esto. Es un problema social que hay en todo el mundo”, dijo el entrenador neerlandés, que hizo referencia otro par de veces a lo sucedido, como por ejemplo al contestar si eso le hace replantearse si merece la pena seguir. “No me gusta, mejor aplaudir que esto, pero una vez más digo que la gente sabe la situación del club y del equipo, que estamos mejorando cosas, y no hay que fijarse en un resultado, entiendo la decepción de perder contra el Madrid, pero hay que quedarse con que hicimos cosas bien. Soy mayorcito para estar en un sitio en el que quiero disfrutar. Yo quiero disfrutar, si son ocho años más, un año, tres meses... No hay problema”.

En ese sentido, Ancelotti habló con él y le dijo que tenían un trabajo, el de entrenador, complicado en el que hay que soportar mucha presión. Y le mandó ánimos. “Depende si ganas o pierdes [los entrenadores lo pasan mal], pero sobre todo en los equipos grandes hay más presión, aunque en los demás también. Ancelotti sabe perfectamente lo que es esto y por eso me dio ánimos. Claro que hablamos de esto”, desveló Koeman, a quien su pasado en el club le ayuda a llevarlo mejor. “Claro que conocer la casa es una ventaja, ser ex jugador, pero al final te piden lo mismo. También depende dónde has estado, la experiencia de ser entrenador o el carácter que tienes como persona. Con viento en contra es fácil irse, pero yo no soy así, quiere ver hasta dónde llego”.

“Hay cosas como entrenador que no te gustan, pero a mí sobre todo me gusta estar con los jugadores, preparar los partidos, tener un ambiente ganador, el respeto para los jugadores. El otro día me encantó el partido, no el resultado, repito; el ambiente la primera vez después de un año y pico [por la pandemia], se decidió por detalles y otra vez hicimos méritos para tener otro resultado. Eso me gusta, si un día no disfruto, me voy a jugar cinco días por semana al golf. Pero ahora quiero seguir este camino porque creo que hay futuro en este club”, continuó antes de finalizar explicando si pasó miedo dentro del coche: “Miedo, no. En un momento dije, voy a salir, pero mejor no. Entiendo que la gente no esté contenta porque perdimos, pero no esperas esto. Siempre hay mucha gente, muchas cámaras, mucho TikTok, cada uno para sus seguidores esperan que se metan con ellos porque están grabando, entonces hay que ser muy formal. Es así, es un problema social que tenemos y mejor poner la energía en cosas que tenemos en nuestras manos”.