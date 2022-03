El Barça tiene un límite salarial de -144 millones de euros frente a los 739 millones del Real Madrid

LaLiga ha hecho oficiales los límites salariales de los clubes de Primera y Segunda División después del mercado de invierno de fichajes. El Real Madrid es el que más límite salarial presenta con un saldo positivo de 739.163.000 euros. Tras el equipo blanco se sitúan el Sevilla, con un saldo de 199.147.000 euros, y el Atlético con un límite de 161.221.000 euros, después de su inversión de más de 43 millones de euros.

Sin embargo lo más sorprendente es la cifra que corresponde al FC Barcelona. Según la competición, el conjunto azulgrana tiene ahora mismo un límite salarial (o un límite de coste de plantilla deportiva) negativo de unos 144 millones de euros tras el mercado de invierno. Los números, por lo tanto, son muy inferiores a los 97 millones de euros positivos con los que arrancaba la temporada después del mercado de verano.

-144 tras cuatro refuerzos

Y es que resulta cuanto menos curioso que los blaugranas, que ocupan la última posición de LaLiga Santander hayan pasado de un límite de coste de la plantilla deportiva (LCDP) de 97 millones de euros en el mercado de verano a un balance de -144 millones de euros tras el mercado de invierno, después de firmar a Dani Alves, Ferran Torres, Aubameyang y Adama Traoré. Un dato que contrasta con el balance positivo de 739 millones de euros del Real Madrid, después de no haber gastado un solo euro en el mercado invernal.

La reacción a estos datos no se han hecho esperar y han generado un agrio debate en redes que califican de “vergonzoso” e “incompresible” el balance del FC Barcelona.

El FCB puede saltarse el limite salarial, el protocolo Covid, obtener preferencias en el acuerdo CVC, cometer alineaciones indebidas, llegar tarde a un partido, tirar cochinillo/botellas al campo, jugar a las 0h05, comprar higados ilegalmente, influir árbitros, que no pasa nada. — hEchicEro (@Hechi9248) March 14, 2022

Al Barça se le permite todo, límite salarial negativo de -144 millones, pudiendo fichar a 5 tíos en invierno, ahora a Pablo Torre, y encima con arbitrajes favorables para que se metan en Champions. Es una vergüenza. Que dirán en Elche o Murcia y el resto de clubes que cumplen https://t.co/68U3zBkVB6 — Fer Asen 🦁 (@fer_asen) March 14, 2022

Por su parte, el Eibar es el equipo que más límite salarial tiene en LaLiga Smartbank: 30.156.000 euros, seguido por el Real Valladolid (29.826.000 euros) y el Leganés (26.443.000 euros). El equipo eibarrés está cerca del límite salarial del Levante, que es el penúltimo en LaLaliga Santander en cuanto al límite salarial con 33.828.000 euros.

Documento publicado por la Liga FOTO: @LaLiga La Razon

Cómo se calcula el límite salarial

Este límite de coste de plantilla es el importe máximo que cada club/SAD puede consumir durante la temporada 2021/2022 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Cada club o SAD propone a LaLiga su límite de Coste de la Plantilla, en cumplimiento de las normas de elaboración de presupuestos de clubes, correspondiendo al Órgano de Validación de LaLiga aprobar el límite propuesto o, en su caso, rectificarlo hasta el importe que garantice la estabilidad financiera del Club.

La solicitud que tramita un club/SAD de su Límite de Coste de la Plantilla Deportiva no siempre corresponde con su límite máximo. Un club/SAD puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo. Conviene aclarar igualmente que la solicitud del Límite del Coste de la Plantilla Deportiva no implica que vaya a ser consumido en su totalidad.