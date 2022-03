Shakira ignora los deseos de Piqué y no puede contenerse después del Real Madrid-Barcelona

La cantante colombiana Shakira, pareja del central del Barcelona Gerard Piqué, no pudo contenerse después del triunfo del equipo azulgrana por 0-4 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu e ignorando los deseos del defensa publicó un mensaje en redes sociales sobre el Clásico.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió Shakira en su cuenta de Twitter, donde tiene casi 53 millones de seguidores. Este mensaje superó los 18.000 retuits y los 152.000 me gusta.

Este mensaje de Shakira provocó el regocijo de los seguidores del Barcelona, que celebraron el tuit como si fuera una nueva victoria, y el enfado de los aficionados del Real Madrid. Alguno de estos últimos recordó a la cantante que el Barça llevaba seis Clásicos sin ganar y otro aprovechó para reprocharle sus problemas con Hacienda.

También hubo quien aprovechó para recuperar las imágenes del día en el que Shakira recibió una camiseta del Real Madrid con su nombre y el número 5, que en ese momento llevaba Zinedine Zidane. La actual pareja de Piqué se fotografió junto al propio Zidane, Iker Casillas, Ronaldo Nazario y Florentino Pérez, presidente del Madrid.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

Shakira y Piqué llevan casi 12 años de relación y tienen dos hijos. El anterior mensaje de la cantante colombiana al futbolista fue con motivo del día de San Valentín, cuando publicó en las redes sociales una foto de los dos juntos.

Feliz día de San Valentin! 💋 Happy Valentine’s Day! pic.twitter.com/HmRFEDcpkf — Shakira (@shakira) February 15, 2022

El mensaje de Shakira con motivo del Clásico llegó apenas una hora después del publicado por Piqué también en Twitter y que generó todo tipo de reacciones. “We are back” (Hemos vuelto), escribió el central del Barcelona apenas acabado el partido. La repercusión de este mensaje fue enorme y superó el medio millón de me gusta y los 100.000 retuits.