Las dos concursantes de la Isla de las Tentaciones que acabaron en el hotel de Piqué y otros jugadores del Barcelona

Piqué está todos los días en las redes y en las webs de noticias por su relación con el Barcelona, que no está en su mejor momento; por su no relación con Shakira y por las otras relaciones que ha tenido, tiene o que dicen que ha tenido. Desde el club ya le han avisado que no empieza la temporada como futbolista titular y él ha insistido en quedarse porque está convencido de que se va a ganar el puesto y que se va a centrar en la próxima temporada.

Ahora están saliendo todas las fiestas en las que Piqué estuvo antes de anunciar su separación de Shakira y en una de ellas, en una discoteca de Salou en la que también estuvieron dos participantes de la isla de las tentaciones: Fani y Gal. la. Según ha publicado la revista Semana la dos famosas fueron contratadas por la discoteca como reclamo para atraer a más público en una de sus noches. En una de ellas Riqui Puig y Gerard Piqué habrían alquilado un reservado para poder disfrutar de la noche con privacidad y sin que saliesen miles de fotos de ellos. Pues según avanzó la noche, las dos ex concursantes televisivas acabaron en el reservado de los futbolistas del Barcelona. Según la publicación, las dos mujeres habrían ido al hotel donde dormían los dos jugadores del club catalán.

Fani fue una de las grandes protagonista de una de las ediciones de la Isla de las Tentaciones por sus idas y venidas en su relación con Christofer, con el que acaba de contraer matrimonio y llegar a un acuerdo después de sus sonadas rupturas y aún más sonadas reconciliaciones.

Están saliendo un montón de nombres que se quieren relacionar con la nueva vida de Piqué. Uno de ellos es el de Mayka River. “Ay, madre mía, de verdad, la de mensajes que me están llegando”, escribió en las redes sociales al ver su nombre asociado al futbolista del Barcelona- “Me ha hecho mucha gracia ver mi cara ahí cuando yo no tengo nada que ver con esto”, ha continuado intentando tomarse con humor meterse en la vorágine.

Piqué intenta mantenerse lejos del ruido mediático y ha decidido no alimentar con palabras suyas toda la hoguera de noticias que están saliendo tanto de su vida de soltero como de futbolista en el Barcelona. Shakira y él sacaron un comunicado para anunciar su separación y desde entonces no han querido hacer más declaraciones.