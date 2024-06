El futbolista catalán de LaLiga que disfrutará con la derrota de España en la Eurocopa

En España hay más de un millón de futbolistas federados y todo hace presuponer que el sueño de todos ellos es llegar a vestir la camiseta de la selección Española. Sin embargo, no siempre es así. La oportunidad deportiva, lazos familiares o cuestiones políticas han llevado a muchos jugadores a vetar al “buque insignia” del sentimiento español.

España debuta el próximo sábado en la Europa ante Croacia en el primer partido del Grupo 1 en el que también le esperan como rivales Italia y Albania. Todo un país vibrará con la selección y animará a "La Roja" en cada partido pero hay un futbolista español -nacido en Cataluña- que ansía la derrota de España que supondría una oportunidad para su equipo en la competición europea. La selección albanesa quiere dar la sorpresa en el grupo de España y contará en sus filas con un español, Iván Balliu, lateral derecho del Rayo Vallecano.

Iván llegó a jugar con la selección pero encontró un hilo del que tirar para poder jugar con Albania donde sus oportunidades eran mayores. Un decisión muy del agrado de su padre, alcalde del partido de Carles Puigdemont en Caldas de Malavella. Declarado independentista es un firme defensor de la selección catalana e incluso fue a visitar a Puigdemont en Waterloo y hasta publicaron un vídeo institucional de la visita.

Balliu es uno de los apellidos más comunes en Albania y eso fue lo que hizo que a alguien en un despacho de Tirana se pusiera manos a la obra tras ver jugar a un chico que militaba en el Metz. Al lado de su ficha aparecía la bandera española. Se llamaba Iván. "Me vinieron a ver, a preguntar si tenía antepasados albaneses. Nos pusimos a buscar y no fue fácil. Toda mi familia es española. Pero al final encontramos un hilo del que tirar que nos llevó a un antepasado albanés. A partir de ahí, con la ayuda de la Federación, mi padre logró reunir una serie de papeles y se obtuvo el pasaporte. Era un parentesco lejano. Mi abuelo y bisabuelo nacieron en España, pero aparecieron documentos que me permitieron ser internacional" relató en unas declaraciones a Marca..

Un debut en pleno Procés

Iván debutó con Albania precisamente ante España cuando Lopetegui estaba en el banquillo. Un partido que se jugó en pleno Procés algo que le afectaba muy de cerca por el cargo de su padre. "Eso son cosas de mi padre. Yo me dedico a jugar al fútbol, que es lo que me gusta. No me molesta que cuando se hable de mí se saque eso, porque yo, por suerte, ni entiendo mucho de política ni la toco. Cada uno tiene su vida, y la mía es esta, el fútbol", explicó. La idea de jugar con Cataluña algún día la ve casi imposible. "Yo estoy con Albania. Ahora mismo es algo inviable una selección catalana, no hay marco legal para ello", afirmó Iván tras lograr la nacionalización.

Ivan Balliu Campeny nació en Caldas de Malavella, Gerona, el 1 de enero de 1992) y juega de lateral en el Rayo Vallecano. Formado en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona -aunque con 11 años llegó a firmar con el Real Madrid-, Balliu fue el capitán del Juvenil azulgrana en la temporada 2010-11 en la que el club logró el triplete, al conquistar Liga, Copa de Campeones y Copa del Rey. Esa misma campaña Luis Enrique le dio la oportunidad de debutar como profesional jugando varios partidos con el Barcelona B en Segunda División. El verano de 2011, Pep Guardiola lo convocó para realizar la pretemporada con el primer equipo a través de Europa y Norteamérica, donde debutaría en un partido amistoso ante el HNK Hajduk Split de Croacia.​

A fines de la temporada 2012-13, disputó la Copa Cataluña y el entrenador del primer equipo Tito Vilanova lo convocó para la final del 29 de mayo contra el R. C. D. Espanyol. El club azulgrana consiguió el trofeo en los penaltis. Tras haber estado durante toda su vida como azulgrana, en 2013 no se le renovó su contrato por lo que debió abandonar a sus compañeros. Ese verano fichó por el F. C. Arouca portugués y en 2015 pasó a las filas del Metz de la Ligue 2 de Francia donde consiguió el ascenso a Ligue 1.

El 12 de agosto de 2019 firmó por 2 temporadas más una opcional con la U. D. Almería tras desvincularse del F. C. Metz.​ Pasados esos dos años abandonó el club habiendo jugado un total de 67 partidos y firmó con el Rayo Vallecano.​

Su paso por "La Roja"

El jugador disputó distintos partidos con las categorías inferiores de la selección española, 3 con la selección sub-16 y 3 con la selección sub-17. Tras descubrirse su ascendencia albanesa por vía paterna, fue convocado por la selección absoluta de Albania para los partidos contra Liechtenstein y Macedonia, de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2018, disputados el 2 y 5 de septiembre de 2017, aunque no llegó a debutar. Su debut ante España se produjo el 6 de octubre de 2017 en un partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Ahora, forma parte de la lista de la selección albanesa que espera dar la sorpresa ante España. Los albaneses aseguran que están preparados para este gran reto. Las expectativas en su país no son las más altas, debido a sus rivales en fase de grupos. España, Italia y Croacia son las favoritas para pasar de ronda, pero en tan sólo 3 encuentros directos, puede ocurrir cualquier cosa. Los focos estarán en su portero Strakosha, a pesar de no ser titular en el Brentford y en su jugador franquicia Djimsiti, central en el equipo campeón de Europa League, la Atalanta. Pero también en Iván Balliu, que se ha convertido en un fijo desde el nombramiento de Sylvinho como seleccionador de Albania en 2023.

Se enfrentará a España en la tercera y última jornada de la fase de grupos el 24 de junio (21:00 horas) en el Düsseldorf Arena. El debut será ante Italia el sábado 15 de junio y la segunda jornada, frente a Croacia el día 19. Encuadrados en el 'grupo de la muerte', no lo tendrá nada sencillo el combinado balcánico para ganarse un billete hacia los octavos de final de la Eurocopa.

Nació en España pero ahora sueña con un mal papel de La Roja en la fase de grupos.