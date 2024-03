Un futbolista catalán también decide dar calabazas a España

¿Qué esta pasando con España? desde que se conociera la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos no hay día en el que no salga a la luz un nuevo nombre de un futbolista que de calabazas a "La Roja". Si hace unos días, se confirmaba que Junior Firpo -ex del Betis y del Barcelona, ahora en las filas del Leeds- se decantaba por jugar con República Dominicana ahora otro jugador sigue su camino.

El catalán del Real Madrid Castilla Edgar Pujol, que había sido internacional español hasta la sub-19, renuncia a la 'Roja' para ir a los Juegos Olímpicos representando a República Dominicana, según ha adelantado el diario 'Marca'.

Edgar Pujol, nacido en Sabadell (Barcelona) y con contrato en el Real Madrid hasta junio de 2027, es de ascendencia dominicana. Había sido internacional con España desde la categoría sub-15 hasta la sub-19 antes de decidir representar a República Dominicana tras la llamada de Ibai Gómez, ex del Athletic Club, con el objetivo de preparar su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024

Es un futbolista formado en las categorías inferiores del Castellar del Vallés desde 2010 a 2013, CE Sabadell desde 2013 a 2015, Can Rull desde 2015 a 2016, CF Damm desde 2016 a 2017 y RCD Espanyol desde 2017 a 2019). En 2019, con 15 años ingresó en la cantera del Real Madrid Club de Fútbol, para jugar en el cadete "A". Edgar iría quemando etapas en el conjunto blanco y en la temporada 2021-22, pese a ser integrante del juvenil "B", el 18 de diciembre de 2021 hizo su debut con el Real Madrid Castilla Club de Fútbol de la Primera Federación en un encuentro de la jornada 17 frente al Betis Deportivo Balompié.2​

En la temporada 2022-23, comenzaría como jugador del juvenil "A" del conjunto blanco, pero Raúl González lo incorporaría al Real Madrid Castilla Club de Fútbol de la Primera Federación.