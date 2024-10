Una futbolista confiesa haber sido víctima de abuso sexual por parte de Al Fayed

La ex capitana del Fulham Ladies, [[LINK:INTERNO|||Article|||66ee94aa63a63b0007d96ac2|||Ronnie Gibbons, se ha unido a la larga lista de víctimas de ​​Mohamed Al Fayed]]. La futbolista ha revelado que el difunto propietario del club de fútbol la "manoseó" en varias ocasiones.

El exjefe de Harrods intentó besarla “a la fuerza” cuando ella tenía 20 años, dijo al sitio web The Athletic. "Espero que decir mi verdad y finalmente contar mi historia me ayude a sanar y librarme de la vergüenza, la incomodidad y el dolor que he cargado durante años", dijo.

Los abogados del grupo Justicia para los Sobrevivientes de Harrods dijeron que representaban a cuatro exjugadoras del club. El Fulham FC está "profundamente preocupado al enterarse de las experiencias contadas hoy por la ex capitana del equipo femenino, Ronnie Gibbons". "Ella tiene nuestra más profunda empatía y apoyo", declararon fuentes del club.

En 2000, el equipo femenino del Fulham, conocido en aquel momento como Fulham Ladies, se convirtió en el primer equipo de fútbol femenino de Europa en convertirse en profesional. Gibbons, que era la capitana en ese momento, dijo que el personal del club la llevó a Harrods. Una vez en la lujosa tienda, dijo que la dejaron sola con Al Fayed, que entonces tenía más de 70 años.

"Me manoseó en varias ocasiones"

"Me acorraló y trató de besarme en la boca", dijo sobre su primer encuentro.

"Él tenía sus brazos agarrando los míos, como a mi costado, así que no podía empujarlo ni nada por el estilo. Era una especie de postura de control real, como 'te estoy dominando. Pensé: '¿Qué hago aquí?'. En ese momento, sentí una gran responsabilidad sobre mis hombros porque recién nos habíamos convertido en profesionales".

Gibbons dijo que Al Fayed intentó besarla a la fuerza otra vez: "Incluso pudo haberme metido la lengua o algo así. Recuerdo que me sentí mal, muy mal físicamente, cuando me fui de allí".

Más tarde ese verano, dijo que un miembro del personal le dijo que Al Fayed la había convocado nuevamente a Harrods.

En la entrevista con The Athletic, ella recordó: "Esta vez me manoseó. Mientras se despedía, me agarró, trató de abrazarme y besarme. Me dijo: 'No tienes miedo, ¿verdad? No tienes por qué tener miedo, no voy a hacer nada de eso, eres muy valiosa, eres una chica muy especial'".

La semana pasada, la Policía Metropolitana dijo que había recibido 40 nuevas denuncias de personas que incluían agresión sexual y violación contra Al Fayed.