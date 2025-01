El Getafe vuelve a frenar al Barcelona (1-1)

El Barcelona campeón de la Supercopa y que se exhibió en Copa sigue estancado en la Liga. No aprovechó del todo la derrota del Atlético y puede ceder más terreno con el Real Madrid si el equipo de Ancelotti no falla ante Las Palmas. El pinchazo azulgrana (puede verse aquí la ficha del partido y el minuto a minuto) fue en el Coliseum Alfonso Pérez, dónde si no.

Nunca ha sido fácil para el Barcelona jugar en Getafe, un campo que se le ha atragantado las últimas temporadas. Era cuatro sin marcar un gol, 401 minutos, en los que cosechó una derrota y tres empates a cero. En diez minutos cortó esa racha Koundé, tras remachar un remate suyo después de desmarcarse para recibir el gran pase de Pedri. Soria paró el primer intento y braceó para volver a despejar, pero se quedó a milímetros.

Ni mandando en el marcador logró el equipo barcelonista salir victorioso de su estadio maldito. Parecía que tenía hecho el conjunto catalán lo más difícil, pero los chicos de Bordalás nunca perdieron el orden. Tampoco es que plantearan el duelo defendiendo alrededor de su portero, aunque sí tuvieron que hacerlo por momentos, obligados. Se le veía una intención de intentar presionar arriba cuando podía, y poco a poco fue incomodando al Barcelona. Ya le había limitado, pues sólo tuvo una llegada clara después del gol, un cabezazo de Raphinha, muy solo, que mandó fuera. Fue la única aparición del brasileño, extrañamente apagado. Le echó en falta su equipo. «On fire» sí comenzó Lamine, pero los centros no encontraban rematador. Se fue estirando el Getafe cuando conseguía salir del agobio, con la velocidad de Coba o la inteligencia de Milla, y tuvo la virtud de aprovechar su gran ocasión, porque Arambarri le tuvo fe al disparo de Coba y terminó mandando a la red casi sin querer el balón que había parado Iñaki Peña.

Consiguió sujetar el Geta al Barça y llevar el partido a su terreno, en un final del primer tiempo algo alocado.

Más o menos así volvió del descanso y Arambarri tuvo la opción del segundo, antes de lesionarse, y en un intercambio de golpes en el que Lamine también la tuvo. El adolescente lo intentó con todo, a veces de forma algo precipitada. Estaba el Barcelona ya metido en el clásico partido en Getafe, con mucho balón y pocas llegadas, y sufriendo algún contragolpe. Ya había entrado en el campo De Jong, por Casadó, y también lo hizo Dani Olmo, pitado. Es lo que le espera en cada campo, seguramente, después de los sucedido con su ficha. No pudo ser resolutivo. El Getafe buscaba los balones largo a la pelea de Uche, y en alguna ocasión estuvo cerca de lograr el objetivo, pero la defensa estuvo bien. También la de los madrileños, liderados por un Alderete que se las sabe todas.

El Barça cambió de referente y en los minutos finales buscaba todo el rato a Pedri para ver si tenía alguna ocurrencia. Colgando balones no llegó el peligro. En el añadido apenas se jugó por un pique entre Balde e Ismael que se trasladó a los banquillos. Entre peleas absurdas, llegó el final.