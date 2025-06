El padre de Lamine Yamal estalla en directo y desvela su enfermedad: "¡No voy puesto...!"

Mounir Nasraoui se ha convertido en un auténtico instagramer. El padre de Lamine Yamal es muy activo en las redes sociales, donde comparte todo tipo de contenido desde recetas a enigmáticos mensajes en torno a su hijo que no ayuda al jugador y tampoco gusta en el entorno del club culé.

Hace unos días, provocó una gran revolución en Instagram nada más concretarse la renovación de Lamine Yamal y en medio de los rumores sobre su millonario sueldo. Mounir Nasraouri salió eufórico de la firma y empezó a gritar '¡Visca Barça! ¡Vamos! ¡Visca Barça!'. Después, todos se fueron de cena para celebrarlo, y el padre del jugador subió una fotografía a sus redes sociales abrazado a Lamine, en lo más alto del Palau, con la frase 'Somos una familia', acompañado de los corazones de color rojo y azul. Y, al mismo tiempo, subía la misma instantánea en sus 'stories' con una cifra en grande: 19,3.

Una imagen que no tardó en volverse viral desatando todo tipo de especulaciones. Según explicaron en El Larguero "19,3 millones es el sueldo neto de Lamine Yamal , pero sumando el máximo de bonus, incluso ganar el Balón de Oro".

Días después de este mensaje y mientras su hijo se encuentra convocado con la selección española para la Final Four de la Nations League, el padre de Lamine se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica tras estallar en pleno directo contra un usuario al que pidió respeto.

"Respeto, nadie te ha faltado el respeto" espetó antes de revelar que padece una enfermedad que deteriora su físico y le dificulta su vida diaria.

El progenitor relato que en numerosas ocasiones se han aprovechado de sus problemas de salud: "A veces voy por la calle y me han robado muchas veces, entiendes, porque por mi enfermedad se aprovecha la gente".

Sobre el el futbolista culé, Nasraoui añadió que "está ahí en el campo luchando por su familia, por su padre, por su madre, por su hermano, por su hermana, por su abuela...".

"No eres de mi calle, en mi calle se dice respeto. No te voy a decir de lo que vas tu, eres un aficionado", continuó ante de subrayar que no se droga antes los comentarios recibidos en este sentido.

"Yo no voy puesto. Yo soy un padre epiléptico que lleva sufriendo muchos años y lo que tenéis que hacer es respetar", sentenció.