La grave acusación contra el Atlético que Joao Félix pretende alegar para rescindir su contrato

La tensión entre Joao Félix y el Atlético Madrid es cada vez más alarmante y la última convocatoria frente al Granada dejó atónito a su entorno y fue la gota que colmó el vaso. El Atlético de Madrid se estrenó con una goleada ante el Granada 3-1 en el Cívitas Metropolitano bajo la mirada de un Joao Félix que fue suplente. El público le pitó e incluso insulto cuando su nombre sonaba por megafonía y también durante el calentamiento. A la vista está que el luso no cuenta para Simeone, pero no se esperaba ir convocado puesto que no jugó en pretemporada.

El futbolista entiende que tanto Simeone como el Atlético de Madrid lo llevó como suplente de forma a propósito para que la hinchada le haga pagar el precio de su menosprecio al club.

Las dos partes quieren que se produzca la salida del portugués del conjunto rojiblanco pero no se ponen de acuerdo para determinar el cómo. Belén Sánchez dio esta noche la exclusiva, en La Sexta, sobre una posible rescisión de contrato por parte del jugador. Tras el partido, Joao Félix se fue a su domicilio y citó al equipo de abogados para empezar a evaluar seriamente la rescisión de contrato. El delantero que costó 120 millones de euros, quiere irse definitivamente del Atlético de Madrid y no quiere esperar al final del mercado.

Joao Félix intuye que el club no está haciendo todo lo posible para su salida y, por eso, pretende recurrir a la rescisión de contrato. El objetivo de Joao Félix es irse como libre y poder acelerar su llegada al FC Barcelona, que es el club en que quiere jugar. El mercado de pases cierra el próximo 31 de agosto.

Artículo 14 de la FIFA

En 'El Chiringuito', Belén Sánchez ha explicado los detalles de esa posibilidad. Lo que traslada el entorno del luso es que se han puesto en contacto con abogados y ven factible alegar bullying para poder rescindir el contrato. Lo que está claro es que no se podrá llegar a un acuerdo con el club para que quede libre el jugador.

Al igual que se rumoreó con el "caso Mbappé", El portugués pretende acogerse al artículo 14 del reglamento de la FIFA. Según este artículo, "un futbolista, en el caso de que exista una causa justificada, puede rescindir un contrato de manera unilateral sin ningún tipo de consecuencias (pago de una indemnización o imposición de sanciones deportivas)".

El delantero podría marcharse gratis del club si logra probar el tratamiento desfavorable que está sufriendo: "La rescisión del contrato es posible si se confirma el comportamiento acosador y discriminatorio del club".