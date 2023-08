Los graves insultos de algunos aficionados del Atlético de Madrid a Joao Félix

El Atlético de Madrid se estrenó con una goleada ante el Granada 3-1 en el Cívitas Metropolitano bajo la mirada de un Joao Félix que fue suplente. El público le pitó e incluso insulto cuando su nombre sonaba por megafonía y también durante el calentamiento. A la vista está que el luso no cuenta para Simeone, pero no se esperaba ir convocado puesto que no jugó en pretemporada. Por todo esto existe un enfado muy grande en el entorno del jugador ya que exponerle tras sus declaraciones donde mostraba su deseo de su jugar en el Barça le puede pasar factura, tal y como fue.

Tensa situación la que se ha vivido tras la victoria del Atlético de Madrid por tres goles a uno ante el Granada en el Metropolitano. Joao Félix fue insultado por un reducido sector de la afición mientras se encontraba realizando unos ejercicios de calentamiento.

Rafa Yuste, vicepresidente del área deportiva del conjunto azulgrana, respondió a todos los rumores sobre el crack portugués. “Que un jugador como Joao Felix diga que quiere jugar en el Barça es un orgullo. Demuestra que el club está en una posición fuerte", dijo.

"Estamos muy contentos con el equipo que tenemos. Hay margen hasta el 31 de agosto para trabajar", concluyó. Por otra parte, el Al-Hilal pagaría al Atlético de Madrid 15 millones de euros por el préstamo, aunque la prioridad del futbolista del Atlético de Madrid sería continuar su carrera en Europa. Jorge Jesús, entrenador del Benfica, también se mostró contento por los rumores. "Para el Benfica sería un excelente jugador, todo el mundo conoce las cualidades de Joao Félix. Si quiere venir y está dispuesto a ayudarnos será siempre bienvenido", añadió.

Mientras que el PSG de Luis Enrique ya fichó a Dembelé y esto impide que pueda llegar otro hombre de ataque. El problema está en manos de un Atlético de Madrid que observa que los días pasan, pero que no se consigue dar con la tecla correcta.