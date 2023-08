Mbappé podría romper su contrato si el PSG persiste en su campaña de acoso

El culebrón Mbappé se calienta cada día que pasa y un verano más copa el protagonismo del mercado de fichajes. En el conjunto parisino están muy molestos con el jugador por negarse a renovar y también a ser traspasado y no piensan pasar ni una. Incluso han insinuado la existencia de un acuerdo firmado con el Real Madrid y han amenazado con denunciar el caso ante la FIFA.

Tras negarse a renovar y cobrar parte de su prima de fidelidad el PSG dio ayer un paso más con un gesto que no pasó desapercibido: la eliminación fulminante de su página web. En la pestaña del primer equipo de la web del conjunto parisino no hay ni rastro del '7' ni tampoco aparece entre los jugadores que protagonizan su imagen principal. Dónde antes estaba la estrella gala, ahora mismo ha quedado completamente borrada en una panorámica donde aparecen de izquierda a derecha Kang In Lee, Verratti, Neymar, Marquinhos y Lucas Hernández.

Pero además, en el PSG el objetivo es recibir una cuantía económica por el traspaso de su futbolista y si este se niega ya han anunciado que lo dejarán sin jugar. Según afirma Andres Onrubia en DZAN, el PSG sentará a su jugador estrella en la grada si no renueva su contrato. El primer encuentro de la Ligue 1 será el próximo 12 de agosto, ante el Lorient en el Parque De Los Principies, un encuentro perfecto para que la afición parisina muestre su descontento con Mbappé, que ya ha trasladado por carta su voluntad de no alargar su vinculación con el club.

Sin embargo, esta medida no puede alargarse en el tiempo. Solo podrían descartarle hasta el 1 de septiembre, hasta que se busque una solución. Luego tendrá que reintegrarlo porque puede entrar el sindicato de jugadores y a Mbappé le ampara la ley a la hora de un hipotético litigio.

Artículo 14 de la FIFA

Y es que el PSG no puede obligar a Mbappé a marcharse contra su voluntad. los medios galos ya apuntan que en el club parisino se está trabajando con mucha cautela por temor al artículo 14 del reglamento de la FIFA. Según este artículo, "un futbolista, en el caso de que exista una causa justificada, puede rescindir un contrato de manera unilateral sin ningún tipo de consecuencias (pago de una indemnización o imposición de sanciones deportivas)".

En este sentido, Mattia Grassani, abogado y experto en derecho deportivo, ya alertó en 'TVPlay' que el delantero podría marcharse gratis del club si logra probar el tratamiento desfavorable que está sufriendo: "La rescisión del contrato es posible si se confirma el comportamiento acosador y discriminatorio del club".

"¿Se puede desvincular Mbappé del club? Sí, la respuesta es afirmativa, si las conductas no se limitan a no ser convocado a un solo partido de campeonato", explicó Grassani. Una situación que sin duda coloca al club en una encrucijada y que hace que el delantero galo se mantenga fuerte.

Los antecedentes

Esta no es la primera vez que el club y Mbappé viven una crisis de alto voltaje y se habla de rescisión unilateral de contrato. A finales del pasado año, el francés ya no ocultaba su malestar con las promesas incumplidas por el club y barajó esta posibilidad tras salir a la luz un escándalo en redes sociales publicados por Mediasport. Según esta información, el PSG habría contratado varias cuentas en las redes sociales para criticarle públicamente.

El medio digital descubridor del escándalo ha definido las acciones del PSG en redes como "campañas violentas y sucias realizadas por un ejército de cuentas falsas de Twitter". Desde el departamento de comunicación del club capitalino se habrían programado remotamente la publicación de mensajes de odio contra sus futbolistas.

Al final, es escándalo no llegó a los tribunales pero ¿Estará dispuesto, en esta ocasión, Mbappé a dar el paso si la tensión se hace insoportable?