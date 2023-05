Jordi Alba renuncia a la mitad de su contrato pero no a su deuda: este es el imponente finiquito del jugador

Jordi Alba (21-3-1989) se marcha del Barça después de 11 años desde su llegada del Valencia. Anunció su adiós en la tarde de ayer en su campus en Igualada. El jugador se marchará del Barça con 18 títulos: una Champions, seis Ligas, cinco Copas, cuatro Supercopas de España, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa). Al igual que la salida de Sergio Busquets esto supone liberar una masa salarial importante de cara a que el Barça pueda realizar más fichajes en verano.

El futuro de Jordi Alba es una incógnita. El defensor podría poner rumbo a Arabia Saudí (donde podría coincidir con Messi y Busquets) o a Estados Unidos, aunque hacerlo conllevaría perder su sitio en la Selección. Para mantenerlo Jordi Alba podría continuar en LaLiga Santander de la mano del Atlético de Madrid o bien poner rumbo al Ajax junto a Jordi Cruyff.

Pero su salida no ha sido gratis y el jugador ha tenido que realizar una importante renuncia para pactar su marcha. Según adelantó Sport, se va renunciando a la mitad del contrato y la totalidad del apartado de premios que se destinan a la plantilla en función de los objetivos. No hay que olvidar que esta temporada el Barça ha conquistado LaLiga y la Supercopa de España. Aún así el jugador no renuncia a cobrar su deuda.

El club considera que las salidas de Alba y Busquets y alguna venta acabarían en parte con sus problemas financieros. Y es que la cifras hablan por sí solas. El salario de Alba y Busquets supera los 20 millones de euros brutos por temporada, según desvelaron medios catalanes. Además, el club les sigue adeudando cerca de un 70% de las cantidades que aceptaron diferir en su momento.

Un imponente finiquito

El capitán, que también anunció su marcha, percibe, por contrato, unos emolumentos de 23 millones de euros brutos. El 70% que se ha diferido implica que el Barça le debe aún 16,1 millones de esa ficha que deberá pagar a final de temporada. Pero además, de la temporada anterior aún se le deben los 9,9 millones diferidos (42,9%) en noviembre de 2020. En el caso de Jordi Alba, con un salario de 20 millones brutos, se le deben 8,6 millones de la temporada 20-21 y 14 millones del curso 21-22. Por lo tanto, el Barça deberá el año que viene 26 millones a Busquets y 22,6 millones al lateral de L’Hospitalet.

Y a Jordi Alba aún se le adeudaba una suma importante de dinero de años anteriores. El lateral fue uno de los que aplazó parte de su contrato durante los momentos más duros a nivel económico del club durante la pandemia. Según Mundo Deportivo, aún se le deben unos 20 millones de euros brutos que no perdona y que el Barça se compromete a ingresarle en los tiempos marcados.

El finiquito de Alba por tanto no ha sido barato. Según publica Culemanía a Jordi Alba el Barça le tendrá que pagar lo siguiente: 4,3 millones del primer aplazamiento, 12,32 del segundo, 8,8 de la mitad de la ficha de la temporada actual y 10,5 millones relativos al 60% de la ficha del próximo curso. Un total de 35,9 millones de euros como finiquito.