La frase demoledora que demuestra la ruptura entre el Barça y Jordi Alba: “Para pagar tu contrato...”

El Barça ya no se esconde y la sentencia sobre los pesos pesado del vestuario es clara. La presente temporada en Can Barça es sin duda la del cambio en el terreno deportivo, económico y, por supuesto, de imagen, muy dañada en los últimos tiempos. Una de claves es dar un vuelco a la plantilla y empezar el adiós definitivo de las ‘vacas sagradas’ del vestuario. Y en este sentido, Xavi parece que tiene clara su postura.

Jordi Alba y Gerard Piqué son los grandes damnificados en esta transición, y sus números así lo reflejan. Alba comenzó como titular la temporada en el Barcelona. Jugó 84 minutos en el estreno contra el Rayo Vallecano y los 90 minutos en el debut de la Liga de Campeones contra el Viktoria Plzen. Luego, dos ratos más contra la Real Sociedad y el Sevilla y nada más. En los últimos cuatro encuentros sólo ha disputado los 26 minutos que disfrutó contra el equipo de Julen Lopetegui. Después ha desaparecido de los planes de Xavi. En principio lo alternaba con el canterano Balde, pero desde que Marcos Alonso está plenamente operativo ha dejado de existir.

Rajada contra Laporta

El lateral catalán fue uno de los protagonistas en el último día del mercado de fichajes del FC Barcelona, donde pudo irse cedido al Inter de Milán. Una negociación que no gustó nada al lateral que no dudó en estallar contra Laporta días después. “A mí me gusta ir de cara y que me vayan de cara. En este mundo del fútbol ya no me sorprende nada”, dijo sin tapujos Jordi Alba.

Pero, ahora se ha sabido que los roces entre el Barcelona y Alba vienen de atrás, tal vez motivado por la losa que supone su abultado salario. Jordi Alba, tiene un salario de 20 millones brutos, se le deben 8,6 millones de la temporada 20-21 y 14 millones del curso 21-22. Por lo tanto, el Barça deberá el año que viene 22,6 millones al lateral de L’Hospitalet.

Un zasca en el vestuario

Su millonario contrato, el fichaje de Marcos Alonso y la pelea con Xavi que ha sido desvelada estos días son la clave de su difícil situación en el club blaugrana.

Y es, según el diario “Ara” el lateral y el técnico tuvieron un encontronazo que acabó con una lapidaria frase que resume a las claras el desencuentro. El último partido del Barça 2021/22 fue un amistoso en Australia. Xavi Hernández y la mayoría de la plantilla volaron en chárter a Sydney durante más de 10 horas. El viaje, contando la diferencia horaria, supuso casi un día entero. Un esfuerzo considerable —para 90 minutos de fútbol contra una selección de estrellas del país oceánico— que despertó críticas de la plantilla. Entre los más molestos con la obligación de formar parte de la expedición estaba Jordi Alba, uno de los dos capitanes que cogieron el avión (Piqué y Sergi Roberto estaban lesionados). El lateral catalán no dudó en quejarse del amistoso ante los compañeros, algunos de los cuales eran jóvenes del filial. “Preguntaba por qué se tenía que hacer ese viaje y la respuesta de Xavi fue muy clara: “Para pagar contratos como el suyo”, según filtraron a este diario desde el vestuario culé.

Esta frase junto al “Menos vas a jugar” a Gerard Piqué demuestra a las clara la difícil situación del trio Busquets-Alba-Piqué y la ruptura con su entrenador que podría obligarles a buscar destino.