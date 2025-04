Jude Bellingham dice la palabra que ha oído un millón de veces estos días y la afición del Real Madrid se emociona

Jude Bellingham compareció ante los medios con la convicción que se espera de los jugadores del Real Madrid para afrontar su partido contra el Arsenal. “La palabra remontada la he oído como un millón de veces la última semana. Esto nos motiva mucho. Es una noche que está hecha a la medida del Real Madrid”, admitió el inglés, con una media sonrisa que parecía conocer ya el guion de estas noches grandes.

El jugador fue tajante al analizar el primer partido en Londres: “No dimos lo mejor de nosotros, sabemos que podemos hacer las cosas mucho mejor y es lo que queremos enseñar mañana”, añadió.

"Esto se contagia"

La prensa inglesa habla de miedo ante una posible remontada. Bellingham lo entiende: “Cuando entramos en este tipo de partidos, todo el mundo espera que remontemos. Va a ser muy complicado. El club lo ha hecho un montón de veces y por eso impresiona tanto y las expectativas están tan altas”. Esa herencia pesa, pero también empuja. “Es un entorno increíble... ahora, todo el mundo piensa en la remontada. Significa que estás en el mejor club del mundo”, añadió.

Le preguntaron por la esperanza del equipo tras un 3-0, y su respuesta fue contundente: “Después del partido es complicado, pero... te vas sintiendo dentro de todo esto. Esto se contagia. Cuando estábamos en el autobús no estábamos como estamos ahora, pero ya creíamos en nosotros mismos”.

Sobre las dudas que despertó el bajo rendimiento físico en la ida, 14 km menos que el Arsenal, como ha sucedido en todos los partidos de la Champions, también el año que la ganó. Bellingham no esquivó el dato: “Es verdad que, si corres más, tienes más posibilidades. Pero el año pasado pasó lo mismo: no fuimos los que más corrimos y ganamos la Champions. Hay que saber cómo correr. Mañana vamos a querer correr mucho más y ojalá tengamos un mejor plan”.

¿Tensiones en el vestuario?

El inglés también se refirió a algunas tensiones vistas entre compañeros, se habla de una con Rüdiger: “Es fútbol. Es muy normal que en el campo haya momentos de tensión, las emociones están a flor de piel. Los medios le dais más importancia que nosotros. Tenemos que ser sinceros entre nosotros”.

En el fondo, Bellingham sabe que la remontada es posible porque lo dice la historia de las grandes noches del Bernabéu. “He visto vídeos en TikTok… las más recientes y las más añejas, queremos añadir esta", dijo.

Y cree, aunque el Real Madrid no ha ganado por más de un gol en mes y medio: "Es diferente. Hemos jugado partidos en los que no hemos estado bien, pero hemos encontrado la forma de ganar. Mañana tenemos que marcar dos goles y ser conscientes de que tenemos que dar el mejor nivel de nosotros mismos. Pero no nos preocupa lo de los últimos dos meses".