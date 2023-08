Kane es presentado con el Bayern entre la euforia y el pánico

El delantero Harry Kane fue presentado este domingo oficialmente por el Bayern Múnich en un momento en que el equipo bávaro tiene sentimientos que oscilan entre la euforia por la llegada del fichaje más caro de la historia de la Bundesliga y el pánico que dejó la derrota ante el Leipzig en la Copa de Alemania.

El entrenador, Thomas Tuchel, calificó de "horripilante" el rendimiento de su equipo y admitió que no tenía respuesta frente a lo que había ocurrido. "Veníamos de una buena pretemporada. Y el rendimiento no tiene nada que ver con ello, es como si tuviéramos otros jugadores que no hubieran entrenado durante cuatro semanas. No me lo puedo explicar, es horripilante", dijo Tuchel.

La última Bundesliga se ganó con drama en la última jornada después de una temporada altamente irregular y, tras el partido contra el Leipzig, hay temores de que la tónica continue.

Kane, que estuvo menos de media hora en el campo, admitió que había sido una decepción pero pidió mirar hacia adelante y se mostró confiado en poder ayudar a su nuevo equipo. "El equipo tuvo un mal comienzo y encajó un gol que golpeó la confianza Pero trato de conocer rápidamente al equipo, creo que puedo ayudar a los otros jugadores. Naturalmente fue decepcionante pero hay que seguir adelante", dijo Kane cuando fue confrontado con las declaraciones de Tuchel El momento de mayor euforia en el partido contra el Leipzig, que se saldó con un 0-3, fue cuando Kane empezó a calentar lo que dejó claro todo lo que la afición bávara espera del capitán de la selección inglesa.

"Trataré de marcar muchos goles pero no entraré en pánico cuando las cosas no marchen. Por otro lado, mi juego no sólo consiste en marcar goles", dijo el jugador. Una luz de esperanza deja el hecho de que después del primer gol del Leipzig al comienzos del partido el Bayern tuvo varias ocasiones claras que no concretó.

"Con Kane en el campo hubo un momento en que el partido hubiera estado 3-1 a favor del Bayern", escribió el diario "Süddeutsche Zeitung".

Los goles de Kane tienen que llegar pronto para curar el alma del Bayern y el equipo tiene que recuperar la confianza sobre todo cuando las cosas no marchan. El próximo viernes viene el primer partido de la Bundesliga, a domicilio contra el Werder Bremen.

En el terreno de fichajes el Bayern todavía no tiene todas las tareas hechas. Tras la llegada de Konrad Laimer, Minjae Kim, Raphael Guerreiro y Harry Kane el Bayern busca un portero ante el retraso en la recuperación de Manuel Neuer que hace que el único meta disponible sea Sven Ullreich.