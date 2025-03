Lamine Yamal: del Bernabéu al Metropolitano: "Si marcaba iba a ser en partidos importantes"

El Barcelona cerró 2024 con una derrota ante el Atlético de Madrid en Montjuïc (1-2) y todo iba encamina a que el mismo rival fuera el primero en conseguir vencerlo en 2025, pero una reacción en el tramo final cambió el guion de los precedentes: si el descuento había sido hasta ahora territorio rojiblanco, esta vez se convirtió en zona azulgrana, y el remate de Lamine Yamal que rebotó en Reinildo cambió definitivamente el dueño del marcador, que después completó Ferran.

La increíble racha del Barcelona en 2025

El Barcelona sigue sin perder este año y además ya sabe lo que es ganar al Atlético. Son siete victorias seguidas en Liga y 18 partidos sin conocer la derrota: 15 victorias y 3 empates; 60 goles a favor y 19 en contra para igualar con el Getafe (1-1), y ganar a Valencia (7-1), Alavés (1-0), Sevilla (1-4), Rayo (1-0), Las Palmas (0-2) y Real Sociedad (4-0) y Atlético (2-4), en Liga. Empatar con la Atalanta (2-2) y ganar tres veces al Benfica en Champions (4-5, 0-1 y 3-1). Superar al Athletic Club (2-0) y al Real Madrid (4-2) en la Supercopa. Y ganar al Barbastro (4-0), al Betis (5-1) y al Valencia (0-5) en Copa, y empatar con el Atlético (4-4) en la ida de semifinales de Copa. Queda un cuarto enfrentamiento contra el equipo del cholo dentro de un par de semanas, para resolver al finalista de Copa.

Lamine no marcaba desde octubre

Esta vez, el camino de la victoria fue distinta a las otras. No consiguió el Barcelona someter del todo al Atlético, cómodo en su planteamiento defensivo y dejándose ver en ataque, pero a los locales les sentó mal ponerse con una ventaja de 2-0. Lo que fue igual en los tres encuentros es el tanto de Sorloth, pero la rápida igualada de Lewandowski mantuvo el partido vivo. El polaco había estado durante todo el calentamiento antes del encuentro rematando con la izquierda, aunque es diestro, como si supiera que con esa pierna iba a marcar. Antes, también con la zurda, se estrelló en el larguero. Lo que alteró Flick fue una de sus sustituciones habituales: cuando entra Ferran suele hacerlo por Lewandowski, pero esta vez los mantuvo a los dos en el campo, movió a Raphinha a una posición más centrada y mandó al banquillo a Dani Olmo.

Ferran es el tercer máximo goleador del equipo esta temporada, y eso que suele empezar de suplente. Lleva 13 goles entre todas las competiciones, sólo superado por los 35 de Lewandowski y los 27 de Raphinha. Está empatado con Lamine Yamal que, hablando de rachas, cortó una que le perseguía: no marcaba en Liga desde el 26 de octubre, en el Santiago Bernabéu. Esta vez fue con ayuda, pero lo celebró por todo lo alto, quitándose la camiseta. Es un dato que no preocupaba a Flick: "Ha vuelto a hacer un gran partido. El gol es importante, claro, él tiene la calidad para marcar", dijo el entrenador alemán. Tampoco a Lamine le inquietaba: "Tenía claro que si marcaba iba a ser en partidos importantes. No me fijo mucho en eso, la verdad. Todo por ayudar al equipo, si ganamos, no me fijo en si marco o no", dijo en DAZN.