Lamine Yamal, duda para el partido de semifinales de Copa contra el Atlético

En los quince minutos abiertos a la prensa del último entrenamiento del Barcelona antes del partido de semifinales de Copa contra el Atlético se pudo comprobar que había una baja importante: la de Lamine Yamal.

El extremo del Barcelona, que tuvo una gran actuación en Las Palmas y dio la asistencia a Dani Olmo en el 0-1, mostró un vídeo de cómo había quedado su pie izquierdo después de un pisotón de Álex Muñoz. El calcetín blanco está completamente rojo por la sangre.

“No es falta”, ponía Lamine en el vídeo, con unas risas irónicas, ya que no se señaló nada. La estrella adolescente azulgrana fue sustituida en el minuto 85 por Ferran Torres, que aprovechó ese poco tiempo para marcar el segundo.

El estado del pie del jugador del Barcelona ha hecho que no se entrenara con el grupo y que su participación contra el Atlético sea duda, aunque Hansi Flick se mostró optimista. “Habrá que esperar. Yo lo veo todo positivo respecto a esto para que pueda jugar mañana, por lo que ha dicho el doctor. Tenemos ganas de que esté con nosotros”, dijo el entrenador alemán, que además puso sentido común a la pregunta de si a jugadores como Lamine hay que protegerlos de forma especial. “No hay decir que se proteja a un jugador en concreto, a Lamine, Vini, Raphinha... Es a todos. Si es una falta dura, que saquen amarilla, porque si no se va a repetir el mismo hecho una y otra vez. Podemos protegerlos, claro, si es una falta dura. Vimos una situación similar con Dani Olmo y Casadó. Creo que lo más sensato es lo que digo, tenemos que proteger a los jugadores, pero no a unos específicos, a todos”.