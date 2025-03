Liverpool-PSG: Algo más que una eliminatoria para Luis Enrique

Sin tiempo apenas para digerir lo que ocurrió en el Parque de los Príncipes, el PSG de Luis Enrique se ve de camino a Anfield Road para afrontar la vuelta frente al Liverpool. Es cierto que esta película es relatiamente recurrente en el mundo del fútbol, pero no por ello deja de ser llamativo que los «Reds» lleguen con ventaja a la vuelta después de lo que se vio sobre el césped.

Pero así son las cosas, y por eso el técnico asturiano tiene que tirar de todas las herramientas a mano para levantar la moral de la tropa e intentar la remontada. El recurso, esta vez, ha sido hablar del espíritu de remontada que llevó a su equipo a superar, el año pasado, la eliminatoria frente al Barça en Montjuic después de haber perdido también en la ida. De hecho, en la rueda de prensa previa al encuentro, el ex seleccionador español dejó claro que ni siquiera el resultado del primer encuentro les va a condicionar. Su plan va a ser el de siempre: dominar el balón y salir al ataque.

Ahora bien, es bastante probable que el desarrollo del encuentro sea diferente. El Liverpool se mostró completamente cortocircuitado en el Parque de los Príncipes, y ni Salah, ni Luis ni tampoco Jota fueron capaces de combinar bien en ataque. Esta vez, los «Reds» tendrán espacios casi desde el principio, pues el PSG se volcará seguramente en busca de ese gol que pueda, al menos, igualar la contienda. Y ahí pueden surgir ventanas de oportunidad para un ataque tan eléctrico como el de Slot.

Tampoco el devenir de los campeonatos domésticos ha supuesto una ventaja para ninguno de los dos equipos. Ambos son líderes con una renta muy cómoda, y su presencia en la Premier y la Ligue 1 se reduce ya a calcular cuándo podrán celebrar el título de forma matemática. En ese sentido, tanto Luis Enrique como Slot han podido dar descanso a sus jugadores más importantes, que estarán frescos para darlo todo esta noche.

Otra cosa es lo que pueda pasar una vez acabe la eliminatoria. A nadie se le escapa que la obsesión de Al-Khelaifi y la directiva catarí del cuadro parisino es conquistar de una vez por todas la Champions League. El año pasado, primero con Luis Enrique a los mandos del equipo, se quedaron en semifinales. Pero en el inicio de este nuevo formato de la competición, el rumbo ha sido más bien errático.

Enderezó la situación en el final de la Fase Liga, pero estuvieron durante mucho tiempo fuera incluso de la repesca. En ella dieron buena cuenta del Stade Brestois, equipo bien conocido y que empezó muy fuerte, pero se acabó desinflando. Un 10-0 en la eliminatoria les daba el pase a octavos como 'coco', aunque con un mal cruce. Y ahora, a falta de 90 minutos, no sería descartable que una eliminación en octavos tenga consecuencias drásticas para el entrenador español.

«Siempre creo que el partido más importante está por llegar. Aunque por supuesto queremos ganar el encuentro de Anfield, no hay un solo jugador que no quiera ganar este partido ya desde el calentamiento. Nadie que no esté deseando jugar en Anfield. Podemos hacer un buen partido contra el Liverpool en su terreno, por qué no», dijo ayer, tratando de quitar dramatismo a la situación.

Con todo hecho en sus Ligas, el partido de esta noche supone un todo o nada para la temporada de ambos equipos. Pero, sobre todo para Luis Enrique, puede implicar algo más que una simple eliminación en Europa. Catar podría no tolerar otro tropiezo en el muro de la Champions.