¿Y si marca Lamine Yamal?: El significado que se esconde tras el "304" que hace con sus manos

Lamine Yamal ya fue el más joven en debutar con la selección española y el más joven en marcar, pero ahora es también el debutante más precoz con cualquier selección en la historia de las Eurocopas. Con 16 años y 338 días ha superado al polaco Kacper Kozlowski, que era el más joven en estrenarse en el torneo continental desde el partido de la primera fase contra España en la pasada Eurocopa.

Es jovenYamal no solo puede presumir de haber pasado a octavos. El joven futbolista culé ha recibido sus notas, todas satisfactorias, en mitad de la concentración de España en la ciudad alemana de Donaueschingen. Con 16 años, a punto de cumplir los 17 el próximo 13 de julio,

Ahora deberá fajarse contra Georgia en octavos para seguir alargando el sueño y los aficionados españoles ya sueñan con ver el famoso "304" que hace con sus manos cada vez que anota un gol.

¿Qué significa esta celebración?

Ya son famosos el “siuuuu” de Cristiano Ronaldo, los brazos abiertos de Bellingham o el saludo militar de Fermín pero también el 304 de Lamine Yamal. Tal y como explicó el diario AS, el gesto de Lamine Yamal hace un guiño a sus orígene. El 304 son los últimos tres números del código postal de Rocafonda, Mataró, Barcelona, (08304). En este barrio del municipio catalán es donde se crio el internacional español. No obstante, no solo se acuerda de sus raíces cuando marca gol, el delantero también lleva serigrafiado el número en sus botas, junto con las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial (países de sus padres) y sus iniciales.

Su padre le inculcó este compromiso con sus raíces y él mismo lo utiliza en las publicaciones sobre su hijo, particularmente en Instagram, donde el nombre de su cuenta termina en 304. Además, frecuentemente publica una gran cantidad de post cuyos mensajes acaban en este número.

Yamal nació en la localidad catalana de Esplugues. Sus padres ya vivían en España, a pesar de que el padre es originario de Marruecos y su madre de Guinea Ecuatorial. Podría haber representado a las selecciones de fútbol de los tres países, pero por suerte se decidió por La Roja.