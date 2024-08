El mensaje del Monaco tras ganar al Barcelona que genera miles de reacciones de madridistas

Un Barça repleto de jóvenes y jugadores poco habituales sucumbió este lunes ante el Mónaco (0-3) en el Trofeo Joan Gamper, coincidiendo en el estreno de Hansi Flick, un debut en el que los azulgrana mostraron todas sus costuras frente a un rival de Champions.

Aguantó el 0-0 el Barcelona en el primer tiempo, pero tres desajustes defensivos en la segunda mitad le dieron el triunfo al Mónaco. Los azulgrana habían encadenado once victorias consecutivas en su trofeo y la última gran derrota en el Gamper fue el 1-4 que consiguió el Valencia en 1994.

Fútbol directo, verticalidad, presión adelantada, una defensa situada en la línea de mediocampo y poca creación. Este es el libreto que hoy mostró el Barça de Hansi Flick, con un once titular con muchos jóvenes, una medular experimental dirigida por Marc Bernal, con otros dos jóvenes: Marc Casadó y Pablo Torre como interiores .Mientras le duró la gasolina al Barça, los azulgrana tuvieron alguna opción, frente a un rival que también jugó con un fútbol directo, sustentado en el físico de su medular y la rapidez de sus delanteros. Pero la derrota puede dejar huella.

"Sé cómo es capaz de jugar el equipo, lo vimos en América. Hoy no fue un buen partido ante un buen rival, pero en Valencia jugaremos diferente y estoy seguro que haremos otro partido", señaló Flick en declaraciones a TV3 tras el partido. "No hicimos la presión que hacemos normalmente, tenemos que ver por qué, es nuestro trabajo. Hoy se ha visto lo que ha funcionado y lo que no. Analizaremos este partido y estoy seguro que el sábado lo haremos mejor", expresó.

Desde el Real Madrid, que juega el miércoles la Supercopa de Europa, la derrota del Barcelona se ve con satisfacción y con mucho cachondeo tras el tuit que colgó el Mónaco en las redes tras la victoria.

"A triunfar en buena lid, defendiendo tu color", es uno de los versos del himno clásico del Real Madrid y el CM del Mónaco, aprovechando que el equipo iba de blanco en el Camp Nou lo ha utilizado. Las respuestas de los madridistas van desde la carcajada al "ya tenemos equipo en la Ligue1". "Si algún día perdemos una final de Champions, que sea con el Mónaco", añade alguien más.