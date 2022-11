Mundial de Qatar 2022: El papelón de la anfitriona a la que el público abandonó en el descanso

Nunca antes un anfitrión había perdido en el partido inaugural de un Mundial, pero claro, eso debía ser porque el anfitrión no había sido Qatar. La selección local, que llevaba meses preparando el día más importante de su historia, dio una imagen muy pobre en su puesta de largo en una Copa del Mundo, la suya, y tampoco fue muy agradable la imagen de las gradas del estadio Al Bayt, que se quedaron medio vacías en el descanso, cuando ya con 0-2 en el marcador el público pensó que tenía cosas mejores que hacer.

Los chicos de Félix Sánchez demostraron que, como su hinchada, no estaban preparados para un partido de ese nivel, aunque quizá los nervios les pasaron factura. No tiró entre los tres palos de Galíndez la selección de Qatar durante todo el partido y forzó el primer córner en el minuto 90, así que Ecuador debió pensar que ojalá pudieran jugar siempre contra este rival.

Fue un estreno de lo más cómodo para la «Tri», que empezó volando sobre las alas de su capitán y goleador: Enner Valencia. El delantero del Fenerbahçe solo necesitó media hora para marcar tres goles, aunque dos fueron los que validó el VAR, y para convertirse en el primer héroe y Pichichi del Mundial 2022. No es la costumbre de Alfaro, pero sus hombres salieron a comerse a los qatarís desde el principio y antes de que se dieran cuenta ya tenían el partido casi sentenciado. Marcó Valencia de penalti después de que él mismo forzase la pena máxima y cuando ya Moisés Caicedo reinaba en el centro del campo sin oposición de ningún rival. El futbolista del Brighton es la gran estrella del futuro ecuatoriano y no necesitó un partido excelso para imponerse. Le bastó uno normal y una de sus conducciones acabó en un centro de Angelo Preciado y en el cabezazo académico de, cómo no, Valencia, el hombre de la noche. Era la culminación de la mejor jugada ecuatoriana y bastaba para cerrar el partido aunque quedase una hora por delante. Antes, había abierto el marcador Valencia, o eso creía, porque el VAR le anuló el tanto por un fuera de juego en el arranque de la acción.

En la segunda mitad se fue medio lesionado Valencia, empeñado en protagonizarlo todo. Tras el descanso tampoco hubo muchas noticias de la selección de Qatar, que no era capaz de subir el nivel ni de inquietar a Ecuador. Habrá que ver si ante Senegal, ya sin los nervios del debut, dan mejor imagen o es la única que tienen.