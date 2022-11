La respuesta de Luis Enrique al Rey cuando ha felicitado a la selección española

El rey Felipe VI acudió este miércoles al vestuario de la selección española para felicitar al equipo nacional por su victoria por 7-0 ante la de Costa Rica en el debut de ambas en el Mundial de Qatar 2022, y le dijo a los jugadores que el partido “ha sido una auténtica gozada, un espectáculo”.

“En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo. Además del resultado, hemos disfrutado de veros jugar; ha sido una auténtica gozada”, dijo Felipe VI a los internacionales en un vídeo distribuido en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey. Antes, al entrar los futbolistas, que estaban cantando se han cortado un poco y él les ha pedido que continuasen. Y ha empezado diciendo: “Seguid haciéndolo igual”

“No soy experto, pero no he visto fallo alguno”, ha dicho a lo que Luis Enrique rapidamente ha añadio: ”Alguno sí”.

“Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente”, señaló el Rey.

👏🏻 El Rey ha bajado al vestuario de la @SEFutbol para saludar al equipo tras su histórica victoria.



Felipe VI ha felicitado a los jugadores junto al presidente de la @RFEF, Luis Rubiales, y José Manuel Franco, Secretario de Estado para el Deporte.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/4TzTXMUadX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también felicitó a través de Twitter al equipo nacional: “Impresionante debut de España en el mundial. ¡Menudo partidazo! Enhorabuena a toda la selección por esta goleada histórica. ¡A por el siguiente! #VamosEspaña”.

Los futbolistas estaban exultantes. “Entiendo que la gente estará supercontenta, nosotros también. Vamos a disfrutar hoy lo máximo posible y desde mañana a pensar en Alemania”, manifestó Carlos Soler, los medios españoles en el escenario del debut, Carlos

“Hay que seguir con la misma humildad de hoy, intentando hacer las cosas lo mejor posible. La primera parte lo hicimos prácticamente perfecto y hemos hablado para que la segunda fuese igual. Lo hemos conseguido y es un resultado que nunca imaginas para empezar un Mundial pero que hemos merecido”, añadió.

Carlos Soler, que salió desde el banquillo y logró su primer gol en un Mundial, analizó las claves del éxito de la selección. “El ambiente que hay es el secreto, como nos llevamos entre todos, el cuerpo técnico con nosotros y toda la delegación. Estamos todos enchufados y se nota en los entrenamientos. Cualquier jugador siente que puede salir de inicio y eso te mantiene conectado además de mantener el mismo estilo de juego y creer en el míster”.

Mientras Luis Enrique pedía calma: “o tengo ninguna duda de que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad, sino más, porque Alemania motiva. No me genera ninguna duda. Es evidente que el elogio debilita, pero no os preocupéis porque este grupo ni va a especular ni se va a relajar, porque veo la intensidad que viven, va a haber cambios en la alineación, tengo confianza en los 26. Nos puede ganar Alemania, pero no será porque haya relajación o se piense que está todo hecho”, a