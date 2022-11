Mundial Qatar 2022: Camerún y Serbia firman un empate de locura (3-3)

Locura. No hay palabra que defina mejor lo sucedido en el Camerún-Serbia. Ya desde la previa empezaron a pasar cosas sorprendentes, sea el caso de que Onana se ha marchado de la concentración por no estar de acuerdo con su seleccionador en cuestiones tácticas. Si nos fijamos en lo meramente futbolístico, también vemos una serie de acontecimientos inesperados. La selección africana supo sufrir desde los primeros minutos de partido. Mitrovic hizo una gran jugada y estampó el balón en la madera. Pero cuando más estaban apretando los serbios fue cuando Camerún hizo el primer gol obra de Castelletto. Este tanto inicial alertaba de que el conjunto africano, a priori, de menor nivel que Serbia, no quería poner las cosas fáciles a su rival. Dicho y hecho. A partir de aquí, estuvo más cerca el segundo de Camerún que el primero de Serbia. Pero si algo tiene el fútbol es ese toque de que justo pasa lo que no esperas y así fue como Pavlovic empató el marcador al filo del descanso. Tras este gol, llegó el segundo de manera consecutiva, prácticamente al minuto. Milinkovic-Savic hacía una maravilla para firmar el 1-2.

⚽️ ¡La alegría de todo un país que se aferra al sueño mundialista!



🇨🇲 CAM 1-0 SER 🇷🇸#GolMundial pic.twitter.com/rzJgd3byu2 — Gol Mundial (@Gol) November 28, 2022

En la segunda mitad, Serbia también golpeó primero gracias a un golazo de Mitrovic. Con esta ventaja tan considerable, solamente Camerún confiaba en lograr un hito: al menos sacar un punto. La selección africana creía en que era posible. En el minuto 64 Aboubakar se inventó una vaselina espectacular para acercar distancias y dos minutos después Choupo-Moting conseguía el tanto del empata tras una buena definición. Fue surrealista, pero cierto y por más que lo intentó Serbia fue imposible que pudieran anotar más goles. Un empate a tablas con muy buenas sensaciones de Camerún y un sabor amarga para Serbia que era la favorita.

🤪 ¡La ha tenido Mitrovic para ponerse por encima en el marcador!



😱 ¡QUÉ PAR-TI-DA-ZO!



🇨🇲 CAM 3-3 SER 🇷🇸#GolMundial pic.twitter.com/LtUh2Ut6rU — Gol Mundial (@Gol) November 28, 2022

3 CAMERÚN: Epassy; Fai, Castelletto, K’koulou, Tolo; Kunde, Hongla, Anguissa; Mbeumo, Ekambi y Choupo-Moting.

3 SERBIA: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Zivkovic, Kostic; Tadic y Mitrovic.