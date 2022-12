El esperado mensaje de Benzema para el Argentina-Francia

Karim Benzema no está en Qatar viendo el Argentina-Francia, la final del Mundial 2022. Se había especulado con que el delantero del Real Madrid podría ir para estar con sus compañeros, con los que empezó la concentración, pero lo está viendo desde lejos, después de empezar ya a entrenar con el Real Madrid y jugar un pequeño amistoso contra el Leganés. Está listo para jugar, pero no para jugar con Francia.

La posibilidad de que volviese para estar en los últimos encuentros con la selección estuvo en el aire hasta que Deschamps la despachó con contundencia. “Siguiente pregunta. Lo siento”, dijo la primera vez que le preguntaron por esa posibilidad. Y se extendió un poco más el día antes de la final: “Se pasa la voz entre periodistas extranjeros para preguntar por él? Si no contesto, dirás que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, ex jugadores o jugadores lesionados ni me ocupo yo. Teníamos un grupo al principio y por lo que pasó... Perdimos a tres de ellos, con Nkunku al principio. Fueron parte del comienzo de la aventura. Contra Argentina seremos 24″, aseguró.

Ni Deschamps ni Benzema esconden que la relación entre ellos no es nada bueno y que el entrenador francés está contento de que su delantero centro haya sido Giroud. Pero Karim, antes de que empezase el encuentro, ha querido mandar un mensaje a sus compañeros. “Es hora... todos juntos Vamonos Vamos Les Bleus”

Karim Benzema considera, según algunas informaciones, que los médicos franceses le despacharon demaisado rápido con su lesión. Enseguida le dijeron que se marchase a casa y también piensa que Deschamps no quiso ni esperar un poco para ver si llegaba a los encuentros siguientes. El Balón de Oro quería redondear su año, en el que fue campeón con el Real Madrid en LaLiga y en la Champions, con un papel importante en el Mundial. Pero no ha podido ser. Sin embargo, se le considerará campeón porque sigue en la lista de la selección francesa.

Sin Benzema, Deschamps apostó por Giroud como delantero centro y no le ha ido mal. Se ha convertido en el futbolista que más goles ha metido en la selección francesa y antes de la final, había marcado cuatro goles, mientras que Mbappé ha logrado cinco. Con Giroud delante, Mbappé se siente liberado al no ser delantero centro y poder moverse por todo el campo.