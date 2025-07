Oasis dedica en directo una canción a Pep Guardiola, el público abuchea y Noel Gallagher no puede callarse

La noche del 11 de julio de 2025 quedará marcada en la historia de la música británica. Oasis, la banda icónica de Manchester, regresó a los escenarios de su ciudad tras casi dieciséis años de ausencia con un multitudinario concierto en Heaton Park. Más de 70.000 fans se congregaron para presenciar el show de la gira “Oasis Live ‘25”, una serie de conciertos que ha generado enorme expectación y que promete recorrer estadios en Reino Unido, Europa y el mundo.

Liam y Noel Gallagher, acompañados por miembros históricos y nuevas incorporaciones, fue recibido con euforia y nostalgia por una generación que creció con himnos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”. El evento, que agotó entradas en cuestión de minutos, fue calificado por la prensa como “el regreso más esperado del siglo” y como una celebración de la cultura musical de Manchester.

Dedicatoria a Pep Guardiola

En medio del ambiente festivo, uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Liam Gallagher, fiel a su estilo provocador y espontáneo, hizo una pausa durante el concierto para dedicar una canción a Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, que estaba con su hija María. “Quiero dedicar esto al mejor entrenador de todos los tiempos, el único e inigualable Pep Guardiola”, proclamó Liam ante la multitud.

La dedicatoria, lejos de pasar desapercibida, provocó una reacción inmediata entre el público. Una parte significativa de los asistentes respondió con abucheos y silbidos, reflejando la intensidad de las rivalidades futbolísticas en la ciudad de Manchester, donde la pasión por el fútbol está tan arraigada como la música. La mención del técnico del City, en un entorno donde conviven seguidores de distintos equipos, desató un breve momento de tensión en el ambiente.

Respuesta de la banda y reacción del público

Lejos de incomodarse, Noel Gallagher respondió de manera directa y desafiante: “¿A quién coño abucheas?”, lanzó desde el escenario, arrancando risas y aplausos entre buena parte del público. La situación, que pudo haber escalado, se transformó rápidamente en un momento de complicidad entre la banda y sus seguidores. En lugar de prolongar la polémica, Liam canalizó la energía del momento y se lanzó a interpretar una versión enfática de “D’You Know What I Mean?”, uno de los temas más emblemáticos de Oasis.

La interpretación fue recibida con entusiasmo y sirvió para reconducir el ambiente festivo del concierto. La banda demostró así su capacidad para sobreponerse a los imprevistos y conectar con una audiencia diversa, donde convergen tanto la pasión musical como la rivalidad deportiva.

El regreso de Oasis

El regreso de Oasis ha sido uno de los acontecimientos musicales más esperados de la última década. La gira “Oasis Live ‘25” arrancó el 4 de julio en Cardiff y contempla múltiples fechas en ciudades como Londres, Edimburgo y Dublín, además de una expansión internacional que llevará a la banda por América, Australia y Asia. La demanda de entradas ha sido tan alta que se han añadido fechas adicionales en varias ciudades, y se calcula que más de un millón de personas asistirán a los conciertos de la gira.

La reunión de los Gallagher, tras años de desencuentros públicos, ha generado una ola de nostalgia y entusiasmo entre los fans. El setlist del concierto en Heaton Park incluyó clásicos como “Live Forever”, “Supersonic”, “Roll With It”, “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, interpretados en un ambiente cargado de emoción.