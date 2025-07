Ocho encapuchados asaltan a la familia del jugador del Atlético de Madrid Nahuel Molina

El día 7, la familia de Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid, sufrió un episodio extremadamente violento que pudo terminar en tragedia. Un grupo de ocho individuos encapuchados y armados irrumpió en la vivienda de su suegro, Claudio Occhiuzzi, en Lanús (Buenos Aires), provocando un tiroteo con la policía.

El asalto ocurrió alrededor de las 20:30 horas del pasado 7 de junio, cuando Occhiuzzi se encontraba viendo la televisión en el salón. "Oímos ruidos extraños en la ventana del comedor", relató más tarde a medios locales.

Al acercarse para ver qué sucedía, un hombre vestido completamente de negro le encañonó con un revólver, seguido por otros tres asaltantes que también entraron en la casa. "Me llevaron a la habitación, me golpearon, me apuntaban a la cabeza y me exigían que dijera dónde guardaba el dinero", explicó.

Instantes después, se produjo un intercambio de disparos entre los asaltantes y agentes policiales que llegaron al lugar. "Se escucharon más de diez o quince disparos. Uno de ellos huyó al exterior mientras otros tres volvieron a entrar", describió Occhiuzzi, que confesó haber sentido un miedo extremo en ese momento.

“Pensé que me iban a matar, quizás creyeron que yo había dado el aviso”, declaró. Los delincuentes intentaron escapar utilizando un vehículo que figuraba como robado. "Querían salir por la parte de atrás; traté de abrir la reja que estaba cerrada con candado, pero de los nervios no lograba hacerlo, mientras me seguían apuntando y gatillando el arma", recordó.

Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron capturar a tres de los ocho asaltantes. Los demás consiguieron huir, dejando atrás armas de gran calibre y herramientas para violentar cerraduras.