Ya es oficial: el Barça-Osasuna se juega el 27 de marzo

Ya es oficial. El partido aplazado entre el FC Barcelona y Osasuna por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro se disputará el jueves 27 de abril en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Así lo ha decidido el Juez Único de Competiciones Profesionales, José Alberto Peláez en una decisión que deja descontentos a ambos clubes.

Los recursos presentados no han sido admitidos y el partido queda fijado a la espera de horario.

En la resolución publicada por la RFEF se señala que "consideramos que los argumentos expuestos por los clubes recurrentes no pueden servir para apartarnos de esta disposición; máxime si tenemos en cuenta que este Comité ha resuelto en precedentes ocasiones (vid. Resolución de 11/11/24 Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.) que la convocatoria de jugadores con sus selecciones nacionales no es, por sí misma, causa suficiente para modificar la programación de un partido, siempre y cuando el equipo afectado disponga de jugadores suficientes para afrontar el encuentro en los términos previstos reglamentariamente, tal y como es el caso, toda vez que consta en el expediente que ambos clubes cuentan con jugadores suficientes para disputar el encuentro con garantías. Por otra parte, la supuesta imposibilidad material de jugar el día 27 de marzo porque el C.A. OSASUNA tiene previsto un partido para el día 28 de marzo contra el ATHLETIC CLUB no es tal, habida cuenta de que con fecha 18 de marzo del corriente, la LNFP comunicó a este Comité que dicho encuentro se retrasaría para el domingo 30 de marzo de 2025, en caso de confirmarse la resolución de instancia; circunstancia esta que permitiría a los clubes disputar el encuentro sin problema"

Asimismo subrayan que las fechas sugeridas por los clubes recurrentes "dependen de condicionantes ligados a otras competiciones, lo que introduce un factor de incertidumbre y posible alteración del calendario que debe ser evitado en la medida de lo posible; todo ello, en aras del principio de seguridad jurídica y de la correcta planificación e integridad de la competición. En definitiva, trasladando estas consideraciones legales y fácticas al caso concreto, tenemos que la primera fecha materialmente disponible (y única según las manifestaciones del Departamento de Competiciones de la RFEF y de la LNFP) es la del día 27 de marzo de 2025, con lo que nos parece ajustada la resolución de instancia, debiendo proceder a su confirmación".

Por todo lo anterior, se resuelve desestimar los recursos interpuestos por los clubes F.C. BARCELONA y C.A. OSASUNA, confirmando íntegramente la resolución dictada por el Juez Único de Competiciones Profesionales de fecha 17 de marzo, por la que se fijó la disputa del partido aplazado para el 27 de marzo de 2025.