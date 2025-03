España - Países Bajos, hoy: horario y dónde ver online TV a la Selección Española en la Nations League 2025

La Liga de Naciones de la UEFA alcanza su momento más decisivo. Los partidos de vuelta de los cuartos de final dilucidarán cuáles son los cuatro países que se clasifican para la final four de la Liga de Naciones, competición de la que España es la actual campeona. El equipo de Luis de la Fuente lleva una dilatada trayectoria, con 22 partidos sin conocer la victoria, busca esta noche en el estadio del Valencia clasificarse para la ronda final y optar a revalidar el título. Para ello, tendrá que superar al equipo de Ronald Koeman, que regresa a Mestalla después de su paso como entrenador valencianista, una etapa en la que no dejó muy buenos recuerdos entre los aficionados ches. Países Bajos llega a este partido de vuelta avalado por su juego en la ida. El rival de España fue mejor en muchas fases del partido de ida y se habría impuesto a La Roja de no haber sido por haberse quedado con 10 en el minuto 80 por la expulsión de Hato. Mikel Merino volvió a salir desde el banquillo para ser el salvador de la selección española, en una faceta -la goleadora- a la que se está acostumbrando en el Arsenal, donde se ha visto obligado a jugar de 9 debido a las numerosas bajas del equipo de Mikel Arteta.

La gran incógnita del encuentro de ida era saber si las grandes individualidades de Países Bajos iban a lograr funcionar como equipo. Y lo cierto es que a excepción de los primeros minutos, los de Koeman supieron controlar el partido, maniatando a Pedri, Lamine Yamal y a Nico Williams y aprovechando las lagunas defensivas de los españoles para llegar con peligro.

Esdpaña se adelantó en los primeros minutos y Países Bajos le dio la vuelta al marcador. Cuando parecía que todo iba a acabar en victoria local. Hato llegó tarde a un balón y el árbitro le expulsó con roja directa, una polémica decisión pero que el var no rectificó. En los últimos minutos, de la Fuente movió el banquillo y logró el empate en los minutos de descuento.

El partido decisivo se disputará este domingo, 23 de marzo de 2025, a partir de las 20:45 horas (hora peninsular española). España deberá demostrar su favoritismo y Luis de la Fuente tendrá que recomponer la defensa, tras la lesión de Pau Cubarsí. Le Normand es fijo en el centro de la zaga y lo normal es que le acompañe Huijsen, que debutó con la absoluta el pasado jueves e hizo un papel más que digno a pesar de su juventud y de los constantes pitos recibidos desde la grada por haberse decantado por el combinado español a pesar de su ascendencia holandesa. Además de mostrarse muy seguro atrás, jugó con criterio, fue fundamental en la salida con balón del equipo y dio la razón al seleccionador al decantarse por él, cuando la decisión más lógica era la de Raúl Asencio, defensa de Real Madrid que ha hecho un arranque de campaña más que notable.

La Roja busca repetir el éxito del año pasado, cuando conquistó la Nations League al imponerse en la tanda de penaltis ante Croacia en la final. El historial reciente contra los neerlandeses no es favorable, ya que desde la final del Mundial de Suráfrica 2010 no hemos sido capaces de vencerles. Esta noche, Mestalla será testigo de una nueva oportunidad de romper esta racha y, en el caso de hacerlo, nos esperará el vencedor del Francia - Croacia, que parte con una ventaja de dos goles del equipo de Luca Modric.

¿Dónde ver online TV el Holanda - España de la Nations League?

El España - Países Bajos será transmitido en directo por RTVE, en La 1, y también estará disponible vía streaming en RTVE Play y UEFA TV, permitiendo que los aficionados sigan cada detalle del partido desde cualquier dispositivo.

Además, como es habitual, en LA RAZÓN podrás seguir la narración en vivo y cobertura minuto a minuto con análisis, estadísticas y reacciones tras el encuentro.

Las claves del partido

La selección española afronta este compromiso con una plantilla de gran nivel, en la que Pedri, Lamine Yamal y Nico Williams deben recuperar su mejor versión para que el combinado nacional logre imponerse. Morata volverá a ser la referencia arriba y jugadores como Dani Olmo, Raúl Asencio, Oyarzábal o el mismo Mikel Merino deberán esperar su oportunidad desde el banquillo.

Por su parte, Holanda llega con un equipo sólido liderado por Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Cody Gakpo, buscando imponer su juego físico y aprovechar la velocidad de sus extremos. La defensa española deberá estar atenta, ya que los neerlandeses tienen un gran poder ofensivo y saben cómo hacer daño en los contraataques.

Este choque será un gran examen para ambas selecciones, con la oportunidad de acercarse un paso más a la gloria en la Nations League. ¿Podrá España mantener su racha y dar un golpe de autoridad en Róterdam? ¿O será Holanda la que imponga su ley en casa y elimine a la actual campeona? La respuesta la tendremos este jueves en un partido que promete espectáculo.