¿Y el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes? Cancelado por la FIFA

Un partido que nunca se realizará. El Mundial de Clubes 2025 ha eliminado oficialmente el encuentro por el tercer puesto, una decisión que marca un cambio estructural en los torneos FIFA. Real Madrid y Fluminense, los dos semifinalistas derrotados, comparten el podio sin enfrentarse, en una edición que ha priorizado la eficiencia del calendario y el descanso de los jugadores por encima del cierre competitivo.

¿Por qué se eliminó el partido por el tercer puesto?

En el nuevo Mundial de Clubes, disputar el tercer puesto ya no tiene espacio. No aparece en el calendario, no genera expectativas y no representa ningún objetivo tangible. Para la FIFA, ese partido ha dejado de tener sentido dentro de un torneo que apunta a la simplificación y a la optimización del calendario.

Además, no existe ninguna diferencia económica entre el tercer y cuarto puesto. Ambos semifinalistas eliminados reciben el mismo monto acumulado en premios, lo que elimina cualquier incentivo competitivo para disputar un partido adicional. El tercero se comparte entre los dos equipos eliminados en semifinales. No hay criterios deportivos para desempatar, como goles marcados o rendimiento global. Simplemente no se realizará y no se registra ningún resultado final.

El impacto en el Real Madrid

Para el Real Madrid, la eliminación del partido por el tercer puesto significa perder una última oportunidad de reaccionar tras la dolorosa derrota por 4-0 ante el PSG en semifinales. No habrá ocasión de competir nuevamente en el torneo ni de modificar su posición final. El club blanco finaliza como tercero compartido y se lleva un premio acumulado de 82,5 millones de dólares, suma que incluye los ingresos por participación, victorias en fase de grupos y avance hasta semifinales.

FIFA Club World Cup - Paris Saint-Germain vs Real Madrid DPA vía Europa Press Europa Press

A esto se suma la baja confirmada de Jude Bellingham. El centrocampista inglés será operado del hombro inmediatamente después del torneo y estará fuera entre tres y cuatro meses. Además, el club afronta la salida de Luka Modric, quien será parte del AC Milan la próxima temporada, y las despedidas de Jesús Vallejo y Lucas Vázquez, que finalizan contrato y no continuarán en la plantilla.

El partido que nunca se disputó

El duelo por el tercer puesto habría enfrentado a Real Madrid y Fluminense, dos equipos históricos con estilos muy distintos. El conjunto español llegaba tras un duro revés ante el PSG, mientras que el equipo brasileño fue superado por Chelsea en una semifinal mucho más igualada.

Más allá del valor competitivo, se trataba de un cruce atractivo para el público. El encuentro habría enfrentado a cariocas como Vinicius y Thiago Silva, en un duelo entre talento joven y experiencia internacional, con un trasfondo simbólico que mezclaba generaciones y estilos.