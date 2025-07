Courtois no se corta: de la "hostia" del PSG a su recadito a Tebas

El Paris Saint-Germain selló anoche el pase a la final del Mundial de Clubes después de vencer por 4-0 al Real Madrid en una semifinal que se inclinó de forma prematura a favor del equipo francés, muy superior en todo el partido y que aprovechó dos errores defensivos claves de los blancos en los primeros 10 minutos para castigar a un conjunto madridista que se despide del torneo. Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé convirtieron rápido el 2-0 con dos errores graves y decisivos de Raúl Asencio, que suplió al sancionado Dean Huijsen, y Antonio Rüdiger. El Real Madrid, con Gonzalo García, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior como titulares, no pudo construir ni generar con claridad en un partido en el que solo remató a puerta en una ocasión.

Tras la derrota Thibaut Courtois - que evitó una goleada aún mayor- no dudó en reconocer los errores del equipo, destacando que el rival “empezó muy fuerte” y que al conjunto blanco le costó ejecutar el plan del míster. “Nos faltó querer jugar, buscar los espacios hacia adelante. Ellos presionaban bien, encontraban al hombre libre y creaban mucho peligro”, admitió el guardameta belga, quien también lamentó la falta de pegada: “En la segunda parte tuvimos más balón, pero sin remate. Los dos primeros goles condicionaron todo”.

Una "hostia" para aprender

Para Courtois, el resultado deja lecciones importantes: “Es una derrota dura, pero de las que se aprenden. Estamos en buen camino y una hostia así te viene bien para saber que queda mucho trabajo. Tenemos que llegar a su nivel, han ganado la Champions y han estado bien en este torneo. El año que viene tenemos que estar ahí”.

Poco después también dejaba un mensaje en Instagram en el que mostraba su decepción y agradecía el apoyo de la afición. "Es muy frustrante perder así pero debemos sacar conclusiones positivas, trabajar y ser exigentes para mejorar. Gracias a los madridistas que nos habéis apoyado en el torneo en USA! #HalaMadrid", escribió.

Un zasca a Javier Tebas

Pero el guardameta no solo tuvo críticas para el juego de su equipo sino también para Javier Tebas al que quiso dejar un recadito tras sus críticas al Mundial de Clubes y su negativa a retrasar el estreno liguero del Real Madrid. El portero respeta que a Tebas no le guste el torneo, «pero existe, estamos aquí y parece que este señor quiere mucho protagonismo», comenzó afirmando.

"Lo de LaLiga es siempre igual. Para mí escuchar esos comentarios de un presidente... no he visto a ningún presidente en Inglaterra o Italia hablar así. No puedes pretender dejarnos sin vacaciones. Hemos jugado un Mundial que es un torneo bonito y nadie tiene problemas de jugar tantos partidos pero hay que tener descanso", sentenció.