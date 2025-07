Patri Guijarro, la futbolista que empuja a España a la perfección

«Hay veces que mis compañeras me preguntan tú disfrutas jugando al fútbol?», reconoce Patri Guijarro en la sala de prensa del estadio Wankdorf de Berna donde España acababa de derrotar a Italia. «Soy muy autoexigente y me ven con cara de enfadada, pero disfruto porque forma parte del juego, de mi mejora de mi análisis y disfruto. Ojalá lo hiciésemos todo perfecto, pero es que es imposible. Pero ahí está esa mejora nuestra y esa autocrítica», añade.

En la mesa, el trofeo que la reconocía como la mejor jugadora del partido. Un premio que suele acabar en otras manos. Las de Alexia, por ejemplo, que lo había recibido en los dos partidos anteriores. «Lo de Patri, cómo ordena el equipo es un escándalo, junta a todo el equipo», reconocía después de ganar el premio contra Bélgica. Un premio de todas, asumía Alexia. Y lo mismo piensa Patri, menos acostumbrada a los focos.

«El MV`P es para el equipo. Es un premio individual en un deporte colectivo. Simboliza el buen partido de una jugadora, pero es que hoy precisamente, pero en casi todas las ocasiones, destacan muchas jugadoras. Hemos ganado el partido porque cada una ha aportado su granito de arena, porque cada una ha hecho algo importante», dice quitándose importancia.

Igual que se la quita en el gol que marca, el segundo, el que ponía por delante a España en el partido. «Ha sido un poco gracioso porque ya había intentando un par antes y justo una que me quiero quitar un poco de encima, aunque con intención, ha entrado», decía después del partido en Televisión Española. Y lo explicaba en la rueda de prensa. «Notaba que en seguida me llegaba la presión y estando ahí, última jugadora en la frontal, he dicho “intenta despejar como puedas, quítatela de encima, porque el balón no venía en condiciones como en las otras que he intentado, pero he intentado tirar como he podido y mira la que era menos clara ha entrado y contenta por ayudar al equipo», decía.

Patri es la jugadora que más participa en el juego de toda la Eurocopa, la que más pases da, 276, con un acierto en el pase del 90 por ciento. «Estoy contenta por participar bastante en el juego. Para el modelo de juego que tenemos es necesario que las del medio participemos mucho, da fluidez y confianza al equipo»,k confiesa la mediocentro española.

La mejor del mundo, según Montse Tomé. «Patri es una futbolista fundamental para España. Ha venido de un tiempo que para ella no ha sido fácil. La vuelta ha sido progresiva. Los Juegos Olímpicos fue un inicio. Allí la veíamos bien pero por momentos es normal. Llevaba tiempo lejos de la selección y eso se nota. Pero creo que ahora está muy bien Patri es clave en el juego de España. Para mi es la mejor mediocentro del mundo», asegura la seleccionadora española. «Ha hecho un año con su equipo muy bueno, el año pasado también lo fue y con nosotras ha hecho un trabajo muy bueno todo el año», añade. «Muy halagada por las palabras de la seleccionadora. Muy contenta por la confianza que me está dando desde el primer momento. Ha tenido mucha comunicación conmigo», reconoce.

Destaca Tomé las dificultades de jugar en esa posición de mediocentro que la jugadora del Barcelona maneja como nadie. «No es un puesto fácil. A veces [no es fácil] jugar en esa posición con el poco reconocimiento exterior que se le da», analiza la seleccionadora. «Además su personalidad humilde, trabajadora dentro del campo hace que las jugadoras que tiene por delante jueguen con esa libertad. Es clave una pieza como Patri. También están Maite [Zubieta] y Aleixandri, que pueden jugar ahí y tienen el mejor ejemplo que copiar»,

También estaba Tere Abelleira, pero la jugadora del Real Madrid se ha perdido la Eurocopa por una grave lesión de ligamentos. Tere heredó ese lugar en el centro del campo durante la ausencia de Patri Guijarro, que renunció como otras muchas después de la Eurocopa de 2022 y que fue la última en volver -Mapi León aún no ha regresado-, cuando España ya era campeona del mundo. En los Juegos Olímpicos compartió su espacio con Abelleira, a veces las dos juntas, a veces sólo una de ellas, pero la lesión de la madridista y su calidad y buen juego la han devuelto al centro del campo de la selección española.