Ancelotti sobre la pitada del Bernabéu a Bale: “Es comprensible, pero está bien y puede jugar”

«Todos los jugadores necesitan sentirse importantes y jugar, y ha sido bonito ver a algunos que no tienen muchos minutos. Somos una plantilla de 26 futbolistas», decía el brasileño sobre Gareth Bale, que volvió a jugar en el Santiago Bernabéu más de dos años después de la última vez y fue recibido con pitos al principio. Después, cuando intentó dos remates, aparecieron los aplausos que el club quiere para el martes ante el Chelsea. «La afición es importante, como lo fue contra el PSG y espero que el martes. La pitada a Bale es comprensible, pero ahora lo está haciendo bien, es un profesional y si está bien puede jugar», decía Ancelotti, dispuesto a usar al galés con nueve en lo que queda de curso.

La costumbre de Casemiro

Casemiro es fundamental en el equilibrio defensivo del Real Madrid. Un futbolista que no tiene un sustituto natural en la plantilla, porque no hay un jugador que le dé al grupo lo que el brasileño. Su labor principal está atrás, en la recuperación del balón en el centro del campo e incluso metiéndose entre los centrales cuando hay que aguantar el resultado, como en los últimos minutos del partido ante el Getafe. Pero «Case», además, tiene la costumbre de aparecer siempre en la lista de goleadores del conjunto blanco. Sabe llegar al área contraria y no se pone nervioso cuando tiene que definir ante el portero rival. Con los pies y con la cabeza, como hizo antes del descanso ante el Getafe.

Es habitual que en cada temporada, aparezca en los partidos ajustados para desnivelar con la pólvora que también tiene, aunque su ADN sea el de evitar más que de dar los goles. Lo extraño este curso es que haya tenido que esperar hasta bien entrado el mes de abril para abrir su cuenta anotadora. La temporada pasada (7 goles) hizo el primero en la octava jornada de Liga, en el mes de octubre. En la 2019-20 (5 goles) se estrenó en la cuarta fecha del campeonato liguero y en la 2018-19 (4 goles) fue en noviembre cuando celebró por primera vez. No había anotado todavía en este curso hasta que aprovechó el pase de Vinicius para abrir el marcador frente al Getafe, confirmando esa llegada al área que tiene. “Está ahí para defender, pero tiene mucho gol. Llega mucho al área rival y ha tenido la suerte de marcar”, decía Marcelo, que fue una de las caras nuevas del partido en el que más ha rotado Ancelotti este curso.