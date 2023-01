La locura de las manos llega al Villarreal-Real Madrid. Dos penaltitos en tres minutos

La locura arbitral se ha apoderado del Villarreal-Real Madrid, y como siempre, por culpa de las manos dentro del área, o de las no manos, porque Soto Grado y sus ayudantes del VAR han pitado dos penaltitos de los que hablaba Medina Cantalejo en tres minutos.

El primero, a favor del Real Madrid, por una mano de Juan Foyth dentro del área cuando trataba de parar a Vinicius, que fue el primero que lo reclamó. El balón acabó en córner, pero Soto Grado recibió instrucciones de ls sala VOR para que fuese a verlo. La pelota roza en la mano del argentino y el colegiado ha pitado penalti.

Tres minutos después el penalti se trasladó a la otra área, donde Alaba apoyó la mano izquierda en el suelo, y cuando vio que venía el balón intentó quitarla, pero no le dio tiempo. Su intención era la de no tocar el esférico, pero lo hizo y el colegiado esta vez no necesitó ni VAR para señalar un penalti.