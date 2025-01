La reacción más brutal de Tomás Roncero en "El Chiringuito" tras la derrota del Real Madrid

La reciente final de la Supercopa de España no solo dejó a los aficionados con un título en juego, sino también una serie de declaraciones contundentes por parte de Tomás Roncero, periodista y colaborador de El Chiringuito de Jugones. Tras el encuentro, el fervor madridista deRoncero se hizo sentir, pero también utilizó la ocasión para dar un mensaje directo y cargado de crítica hacia su propio equipo, el Real Madrid, en un tono que no dejó indiferente a nadie.

Más Noticias Así celebró el padre de Yamal la victoria del Barça en la Supercopa

Roncero comenzó reconociendo el mérito del Barcelona por su victoria en la Supercopa, un título que los culés no levantaban desde hacía tiempo. "Felicitar a los culés porque llevaban mucho tiempo sin levantar una copa. Yo he levantado cinco o seis el último año, por lo que sé lo bonito que es esto", comenzó diciendo, mostrando una actitud competitiva, pero también reconociendo el esfuerzo del eterno rival.

El periodista también destacó que este título serviría como un impulso para el Barcelona, pero aseguró que, para el Real Madrid, este "golpe con la mano abierta" sería una lección valiosa. "Esto le dará un impulso al Barça, pero uno mayor al Madrid", afirmó, dejando claro que, a pesar del golpe que supuso la derrota, el verdadero desafío estaba en la reacción del equipo blanco.

Roncero no se anduvo con rodeos a la hora de criticar la actitud del Real Madrid en los últimos tiempos. Aseguró que la derrota en la Supercopa debería servir como un "despertar" para los jugadores y la directiva, que según él, se habían "relajado" en su comportamiento. En sus palabras, la "bofetada con la mano abierta" de este título debería hacer que el Madrid dejara de "mirarse el ombligo" y dejara de creerse "los más guapos y listos de la clase".

"Esta bofetada con la mano abierta es la que va a hacer que dejemos de mirarnos el ombligo, dejemos de creernos que somos los más guapos y listos de la clase, dejemos de decir que tenemos 15 [títulos] y con eso basta, y vamos a demostrar que al final la cosecha la vamos a hacer nosotros", comentó Roncero, enfatizando que el club debe recuperar ese espíritu combativo que lo caracteriza.

En un tono que mezcla la autocrítica con el fervor por la grandeza de su equipo, Roncero continuó resaltando que si el Real Madrid no encuentra ese "espíritu de revancha" tanto consigo mismo como con su eterno rival, la temporada podría tornarse mucho más complicada de lo esperado. "Si no tienen ese espíritu de revancha consigo mismos y con el rival, no levantaremos esto", explicó.

En este sentido, el periodista hizo un llamado a la acción, instando a los jugadores del Madrid a centrarse en sus objetivos y dejar de lado actitudes superficiales. "Menos videos de Instagram, menos risas, menos qué guay somos. Lo que hay que hacer es ganar la Liga a un Atlético impresionante, a un Barcelona que va a ir hacia arriba. También ir a por la Champions sin excusas", declaró.

Finalmente, Tomás Roncero hizo un llamado directo a la directiva del club para que no se quede atrás en cuanto a refuerzos. "Y a fichar en enero. Que se pongan las pilas tanto los de arriba como los de abajo", subrayó, dejando claro que el Madrid necesita una respuesta rápida en el mercado de fichajes si quiere recuperar su dominio en las competiciones más importantes.