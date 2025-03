El Real Madrid celebra su 123 aniversario con un vídeo de 7 minutos que es puro oro: "¡Me habéis hecho llorar...!"

El Real Madrid cumple hoy 123 años años de historia. El 6 de marzo de 1902 se eligió, con carácter oficial, la primera Junta Directiva del Madrid Foot Ball Club. Así arrancó la leyenda del mejor club del mundo. El Real Madrid es, 123 años después, un referente del deporte mundial con sus 26 Copas de Europa (15 de fútbol y 11 de baloncesto) y tiene el honor de haber sido elegido por la FIFA como el Mejor Club del Siglo XX.

En 2024, el Real Madrid sumó cinco títulos a su palmarés de leyenda. Además de ampliar su hegemonía en Europa con la conquista de la Decimoquinta en Wembley y de proclamarse campeón del mundo por novena vez en su historia, nuestro equipo también conquistó la Liga, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. En baloncesto, el Madrid es el vigente campeón de la Liga tras haber logrado su 37º trofeo en la competición.

Palmarés espectacular

Con Santiago Bernabéu en la presidencia y jugadores legendarios en la plantilla como Di Stéfano, Gento, Puskas, Kopa o Santamaría, el Real Madrid conquistó las 5 primeras Copas de Europa de manera consecutiva entre 1956 y 1960. En 1966 llegó la Sexta, con leyendas en el once como Amancio o Pirri. El 11 de noviembre de 2023, José Martínez Pirri fue nombrado presidente de honor del Real Madrid en la Asamblea General Extraordinaria del club, cargo en el que sucedía al mítico extremo gallego.

Tras los últimos éxitos, el incomparable palmarés del Real Madrid queda así: 15 Copas de Europa, 9 Mundiales de Clubes, 6 Supercopas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 36 Ligas, 20 Copas del Rey, 13 Supercopas de España, 1 Copa de la Liga, 2 Copas Latinas, 2 Pequeñas Copas del Mundo y 1 Copa Iberoamericana.

El club ha querido celebrar esta fecha con unas imágenes que han enamorado al madridismo. "Hay más de un camino hacia la grandeza..." comienza el vídeo de 7 minutos que son puro oro.

La cinta no ha pasado desapercibida y ha causado furor en redes sociales. "Me habéis hecho llorar Real Madrid", "Gracias por regalarnos tantas emociones y demostrarnos que la grandeza no tiene límites", "un vídeo a la altura de un club insuperable", son algunos de los comentarios que inundan "X".