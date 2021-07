Abellán pidió 10 millones a Florentino por hacer desparecer los audios: los detalles del “chantaje”

Fútbol

Los audios de Florentino Pérez que han provocado una auténtica tormenta en el periodismo deportivo y un gran malestar en el club blanco llevan años circulando en el mundo del fútbol y su difusión no no ha pillado de sorpresa al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En la cúpula del Real Madrid sabían que los audios podían salir a la luz porque el periodista que los ha filtrado, José Antonio Abellán, tuvo una reunión con Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente blanco, en la que le chantajeó para que eliminar esos audios, según informó “El transistor” de Onda Cero.

Ayer salía a la luz que hace aproximadamente un año, las cintas ya se pusieron en el mercado buscando dar salida a los mismos y socavar la imagen del actual presidente del Real Madrid.

Entonces las personas encargadas de ofrecerlas, según adelanto Sport, llegaron a pedir hasta cerca de seis millones de euros para quien quisiera comprarlas. Pero con anterioridad al intento de venta a los medios, José Antonio Abellán ya intentó sacar rédito económico de ellas.

Pidió 10 millones de Euros

“El Real Madrid tuvo una oferta para hacer desaparecer los audios grabados a Florentino Pérez. El periodista que filtra los audios, José Antonio Abellán, pidió 10 millones de euros a Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Madrid”, asegura Bustillo que detalla el lugar en el que se produjo el encuentro: “La reunión donde se hizo esa oferta se produjo e 2011 en el Restaurante Combarro, en Madrid”.

El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

Alfredo Relaño confirma que le ofrecieron los audios

El club blanco fue tajante y no aceptó ese chantaje. Las conversaciones fueron grabadas sin consentimiento del presidente y durante años sucesivos fueron ofrecidas a diferentes medios de comunicación. Alfredo Relaño, ex director del AS, ha asegurado que José Antonio Abellán le ofreció hasta en tres ocasiones unos audios de Florentino Pérez que harían estallar al club, algo que el periodista rechazó.

Este año esos audios fueron ofrecidos a El Mundo y a Vozpópuli que los rechazaron. Finalmente El Confidencial fue el medio que accedió a publicar esos audios. Otros medios lo rechazaron ya sea por principios éticos o por temor a las consecuencias legales ya que entendían que no eran de interés público los hechos que se cuenta en los audios sino “cotilleos”.

En manos de abogados

El presidente del Real Madrid ha trasladado al despacho de Gonzalo Rodríguez Mourullo toda la documentación necesaria para presentar demanda contra José Antonio Abellán y elconfidencial.com en defensa del honor, de la intimidad y de la propia imagen, según informaron ayer fuentes del club.

Ayer el periodista, José Antonio Abellán, aseguraba -tras ser señalado por el Real Madrid- que desconoce quien ha vendido las grabaciones y se ofrece a sentarse con el presidente del Real Madrid para aclararlo todo.

“Mamadores profesionales”

“Yo me siento con Florentino cara a cara y que me diga, cara a cara, si yo he intentado vender unos audios. Eso es mentira. Y si tiene usted cojones, lo demuestra. Lo que nadie puede decir en mi vida profesional es que yo he mentido. No tengo ni la más remota idea quién o cómo han hecho llegar eso a El Confidencial. Puedo imaginarme diversas opciones, posibilidades. No quiero saberlo. Lo juro, no lo sé”, ha asegurado durante su programa de radio.

Además, ha aprovechado para cargar contra la prensa deportiva que lo han criticado tras la publicación de los audios: “Lo peor es volver a estar en primera persona del periodismo deportivo... Que hay gente muy buena... Pero hay un gran número de comepollas, de mamadores profesionales”.