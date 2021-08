El PSG se enfada y amenaza en serio con fichar a esta estrella del Real Madrid por la presión de Mbappé

Fútbol

Que Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid lo sabe hasta el último aficionado madridista y también el último hincha del PSG. Que el Real Madrid está loco por contar con él tampoco es un secreto. Que ambos cumplan su deseo este septiembre, sin embargo, es un misterio del que muy pocos o nadie sabe su final. Aunque ya no quedan muchos días para que se descubra. El martes que viene se cierra el mercado de fichajes y hasta el último segundo, no se va a despejar la incógnita.

Un día parece más cerca y otro día parece que se aleja, aunque lo probable es que no se haya movido porque no se han movido los dueños del PSG, que es de quienes depende todo este lío de rumores, esperanzas y frustraciones sin, todavía, nada real a lo que agarrarse. Si ponen un precio al futbolista, el Real Madrid va con todas para ficharlo. Pero, hasta ahora, el club francés no ha necesitado mirar su cartera, pese a las estelares incorporaciones con las que ha reforzado al equipo (y que todavía pueden no haber terminado: Camavinga, el centrocampista del Rennes que sonó para el Real Madrid, está muy cerca de ser nuevo jugador de Pochettino esta temporada).

Además, el PSG puede ser un mal enemigo, como acaba de demostrar el hermano del Emir de Qatar Khalifah Bin Hamad Al Thani, que en Twitter va dando pistas acerca de lo que piensa el club francés y esta es muy elocuente, casi una amenaza:

“Mira tu teléfono”, le dice a Vinicius, en español.

Mira tu teléfono pic.twitter.com/D2RIDgzTp9 — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

La balanza de gastos e ingresos que con tanto cuidado vigilan en el Real Madrid para que no se desplome por el lado que no debe, como le ha ocurrido al Barcelona, no es que no le echen un vistazo en París, es que probablemente ni existe. Por eso, si dejan salir a Mbappé será más por el cansancio y por no tener a un jugador descontento que por el dinero que puede llegar. Que puedan llevarse ahora unos 150 millones o ninguno el verano que viene no les preocupa lo más mínimo.

RMC, la emisora francesa, anunció que el PSG daba un paso hasta ahora inesperado y se planteaba la marcha de su jugador, porque el último «no» a la oferta de renovación había colmado la paciencia de los dirigentes árabes. Sin embargo, en el Real Madrid siguen sin tenerlas todas consigo. La estrategia blanca no se ha movido ni un milímetro: esperar, mientras el futbolista va dejando pistas cada vez más evidentes a la espera de que en Francia le den la libertad que esperan.

No se van a forzar posturas y desde el Bernabéu se considera que Mbappé ya ha hecho todo lo que podía hacer para intentar romper la relación contractual con los franceses. Desde hace tiempo, sin embargo, el PSG ha demostrado que han cambiado las fuerzas en el mundo del fútbol. Antes los futbolistas, presionando o amenazando con no jugar, casi siempre se salían con la suya, pese a lo firmado. El club francés ha cambiado la dinámica: si se tiene un contrato firmado poco se puede hacer para romperlo. Lo vivió Neymar en su momento, cuando quería irse, y lo está «sufriendo» Mbappé en estos instantes.

Queda muy poco. Pero si no es ahora, en enero, Mbappé podrá decirle al Madrid que la espera está terminando.