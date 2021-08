El fichaje de Mbappé se calienta: dice no a la última oferta y el PSG espera ya, por fin, al Real Madrid

Fútbol

Un día Mbappé está más lejos del Real Madrid y otro día está un paso más cerca. Según RMC, la cadena francesa, el PSG está cansado de que pase el tiempo y el joven delantero no renueve. La última propuesta hecha por el PSG al delantero de 22 años prevé un nuevo contrato de 5 años más opción a otro, con un aumento de sueldo pero que se mantendría en tercera posición del vestuario por detrás de Messi y Neymar. Mbappé no aceptó esta propuesta y así se lo hizo saber a Leonardo, el director deportivo parisino, con el que está enfrentado, asegura la información francesa

El PSG ya no puede más. El club francés está meditando la posibilidad, por primera vez, de vender a su estrella, conseguir dinero y emprender un plan B con ese dinero. No quería perder al jugador, pero ya están bastante convencidos de que no quiere seguir con ellos y lo más beneficioso para todos es venderle. Según RMC, el Real Madrid tiene que hacer una oferta, que por ahora no ha hecho. El club de Florentino Pérez no se ha movido, porque su táctica es tener paciencia y no entrometerse, que las cosas vayan cayendo solas y que la persistencia de Mbappé en no renovar vaya dando sus frutos. “Una semana antes de que finalice el período de transferencia, las negociacione sobre la extensión de Kylian Mbappé siguen sin avanzar. Hasta el punto de que el PSG prevé una venta muy posible”, asegura el tuit de RMC Sport.

🇫🇷 A une semaine de la fin du mercato, les négociations achoppent toujours sur la prolongation de Kylian Mbappé. Au point que le PSG anticipe une très éventuelle vente.https://t.co/VGlGzYKwvf — RMC Sport (@RMCsport) August 23, 2021

Puede que las condiciones de la oferta y el dinero que ofrezca el Madrid abra un poco más la puerta de salida de la entidad francesa. Según la información en Francia, esa oferta abriría un periodo de reflexión. Pero hasta ahora, el único que se ha interesado por el futbolista es un club inglés.

RMC asegura que el PSG está pensando en vender a Mbappé como antes no hacía porque ya ha puesto en marcha un plan B y tiene una carta guardado por si al final cambia de opinión y vende Mbappé al Real Madrid.

Pese a la insistencia de Cristiano Ronaldo de marcharse de la Juve y no querer ser titular en el primer encuentro de la Liga italiana, el portugués no es la primera opción del PSG. Según RMC, el club ya se ha puesto en contacto con el entorno de Richarlison. “El brasileño es amigo de Neymar, que ha mencionado el nombre de su compatriota al París.”, dice RMC.

Van en serio con el delantero brasileño que sería la opción más probable si en enero Mbappé continúa en el club y firma por el Real Madrid para la temporada 2022/2023, entonces Richarlison pasaría a jugar en el PSG, junto a Neymar y Messi.