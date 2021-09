Fútbol

La cláusula que exige Mbappé para ampliar su contrato con el PSG y que en París no aceptan

El PSG tiene ahora mismo un serio problema y es que Kylian Mbappé se mantiene firme en su idea de no renovar a pesar de la operación acoso y derribo a la que ha sido sometido el jugador.

Lo que le espera a Kylian Mbappé en los próximos meses va más allá de la presión. El todavía futbolista del París Saint-Germain tiene claro que no renovará e incluso ha comunicado a sus compañeros que le gustaría llegar a Madrid en el mercado de invierno y, si no es posible, aguantará hasta junio de 2022 cuando sea libre pero no hay marcha atrás. Hasta entonces, al jugador le esperan todo tipo de ataques para desprestigiar su imagen y forzarle a una negociación. En este sentido, los medios galos afirman que Al Khelaifi estaría dispuesto a ofrecerle un sueldo por encima del de Leo Messi y si la negativa persiste su vida en París será un infierno.

Ante esta situación, la única opción que ve el jugador para ampliar su contrato sería incluir una cláusula liberatoria por valor de 80M€ si llama el Real Madrid a su puerta, algo que ya sabe que hará el club blanco.

Tanto el jeque, Al Khelaïfi, como Leonardo, director deportivo de la entidad gala, han declinado dicha propuesta por parte del entorno del futbolista, que con esto quiere acercar posiciones con su actual club ofreciéndole la posibilidad de ganar un dinero con su salida al equipo blanco el próximo verano.

De no aceptar esto, el próximo 1 de enero, el Real Madrid podría anunciar el fichaje del delantero galo sin ningún beneficio para las arcas del PSG.

La presión en París continúa, hasta el punto de que el jugador considera que los silbidos de la afición están apoyados y promovidos por los dirigentes de su club. El club, la prensa afín al PSG, los hinchas... todos están preparados para lanzar la ofensiva. Algo que ya se ha notado en los últimos días, en los que incluso se ha puesto en duda la lesión de Mbappé frente al Brujas que con toda probabilidad le deja fuera del enfrentamiento ante el Olympique Lyon que se disputa mañana.

La ley del silencio

Mientras tanto, el Real Madrid ha tomado una decisión tajante sobre el francés. Pipi Estrada desvelaba en El Chiringuito una radical decisión que ha tomado el entorno del equipo blanco en relación a Mbappé. “El Real Madrid ha tomado la decisión de no hablar más de Mbappé”, comentaba el colaborador. Y es que, según Pipi, no quieren ni siquiera comentarios en los pasillos de las instalaciones para que el equipo se centre en esta temporada.