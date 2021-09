Así es la “operación acoso y derribo” a Mbappé en Francia: “Sufrirá... y mucho”

Fútbol

Lo que le espera a Kylian Mbappé en los próximos meses va más allá de la presión. El todavía futbolista del París Saint-Germain tiene claro que no renovará e incluso ha comunicado a sus compañeros que le gustaría llegar a Madrid en el mercado de invierno y, si no es posible, aguantará hasta junio de 2022 cuando sea libre pero no hay marcha atrás. Hasta entonces, al jugador le esperan todo tipo de ataques para desprestigiar su imagen y forzarle a una negociación. En este sentido, los medios galos afirman que Al Khelaifi estaría dispuesto a ofrecerle un sueldo por encima del de Leo Messi y si la negativa persiste su vida en París será un infierno.

El club, la prensa afín al PSG, los hinchas... todos están preparados para lanzar la ofensiva. El PSG va a presionarle al máximo para que renueve, e incluso le ‘amenazan’ con echarle encima a toda la afición parisina filtrando las multimillonarias ofertas de renovación que ha rechazado. En París piensan incluso hacer una cronología de fechas, cifras y respuestas de Mbappé en el caso de que no logren su renovación.

Ha pasado apenas una semana desde la negativa del PSG a traspasar a Mbappé al Real Madrid y ya ha empezado el bombardeo contra el jugador para cuestionarle a él y al equipo español. Los medios franceses han empezado a publicar encuestas sobre la preferencia de Haaland sobre Mbappé y todo aquello que pueda desprestigiar al francés y al Real Madrid.

Un libro demoledor, para empezar

En un libro que saldrá a la luz próximamente, ‘Del Mundial a la Euro, la historia secreta de un encuentro perdido’ del periodista de ‘Figaro’, Baptiste Desprez, analiza el supuesto lado oscuro del futbolista según un adelanto de ‘RMC’: “Mbappé es caprichoso y difícil de manejar cuando no le va bien”. Lo curioso es que la filtración de estos extractos del libro llegan justo cuando el jugador se ha lesionado con ‘les bleus’ y se han desatado los rumores de que es una treta para no jugar con el PSG.

“Cuando no le hacen caso, se pone de mal humor e irrita a sus compañeros”, subraya Desprez en su libro, y agrega que: “Su potencial es increíble pero también tiene lados que son un poco más difíciles de manejar y cuando las cosas no van bien se vuelve un poco caprichoso y empieza a enfurruñarse. No es nada fácil para el equilibrio del colectivo”. “Cuando la plantilla no le hace caso o no es lo que él quiere, Mbappé se lo hace saber y se pone de mal humor. Una situación que se ha dado varias veces en la selección y que ha irritado a algunos de sus compañeros”, afirma el periodista francés según una supuesta fuente cercana al jugador.

Las dudas sobre el Real Madrid

En los últimos días, el infierno que espera al francés en su último año de contrato con el PSG ha quedado al descubierto. Además de ese supuesto perfil que no le deja en buen lugar, desde el club ya se han encargado de filtrar a los medios noticias negativas sobre el Real Madrid que cuestionan la buena voluntad del equipo blanco para ficharlo. Leonardo, director deportivo del club francés, filtra a la prensa inglesa que el equipo español no presentó formalmente ninguna oferta de 180 ni de 200 millones de euros, según ‘The Athletic’.

Asimismo, los medios galos bombardean a sus aficionados con encuestas sobre su posible sustituto sin dar opción a un posible continuidad de Kylian.

“Que nadie dude de que los cataríes lo van a intentar de mil maneras y con diversos argumentos (humanos, deportivos, económicos, emocionales…). La presión sobre Kylian va a ser bestial hasta el próximo 1 de enero, fecha a partir de la cual estará autorizado a firmar con el Madrid para incorporarse a la disciplina blanca seis meses más tarde. Su capacidad de aguante será una señal clara de la fuerza de su deseo de llevar la camiseta blanca más prestigiosa del mundo. Pero Mbappé sufrirá. Y mucho. Porque el PSG sigue siendo el PSG”, afirmaba el periodista francés Frédéric Hermel en el diario Marca.

¿Podrá Mbappé resistir la presión? El Real Madrid también prepara su plan: Resiliencia, firma en enero y una suculenta prima de fichaje. El culebrón continúa.