¿Por qué soy del Real Madrid?: las redes rescatan la emotiva explicación de Fernando Alonso

Fútbol

Fernando Alonso es un madridista de pura cepa, según sus propias palabras “de nacimiento”. Su amor hacia el club blanco no es algo nuevo ni tampoco su discurso como socio de honor del Real Madrid pero hoy su emotiva explicación ha vuelto a convertirse en viral. Con el mensaje “Un sentimiento, no trates de entenderlo”, la cuenta de Twitter @MadridismoreaI ha rescatado un vídeo de Tik Tok en el que el piloto explica las razones de su amor al club blanco y las reacciones no se han hecho esperar. En pocas horas el video cuanta con más de 700 “Me gusta” y miles de reproducciones. Y es que nadie explica mejor el amor a unos colores que el piloto.

Fernando Alonso siempre ha expresado abiertamente su madridismo y el pasado 4 de septiembre su fidelidad al Real Madrid le ha valido un reconocimiento por parte de la entidad como nuevo Socio de Honor. Según su presidente, Florentino Pérez, Alonso es “un genio” que “representa los valores” del club.

En un multitudinario homenaje en el palco de honor del estadio Santiago Bernabeu, el doble campeón mundial (2005 y 2006) se mostró feliz y aseguró haber nacido para ser hincha blanco.

“Esto empieza desde que era pequeño, mi padre era gran aficionado al Real Madrid y me inculcó lo valores del club. Desde pequeño viví la Quinta del Buitre y todo lo que llegó a partir de ahí. Lo intenté disfrutar al máximo y con toda la pasión. Muchas veces me han preguntado por qué era del Real Madrid. Nunca he tenido una respuesta clara. Soy del Real Madrid porque soy del Real Madrid. Tampoco sé por qué tengo los ojos marrones. El Real Madrid me eligió a mí para ser, como millones de personas, hinchas de este gran club. De alguna manera, hemos nacido para ser aficionados de este gran club. Soy un socio más de este club, con mucho orgullo y honor. ¡Hala Madrid y nada más!”, sentenció el piloto asturiano.

El piloto sigue muy de cerca la actualidad de su club por lo que no es extraño que tampoco se mantuviera al margen de todo lo acontecido con el fichaje fallido de Mbappé. En medio las ofertas del Real Madrid por el francés y con todos los madridistas entusiasmados con la idea de que el futbolista pudiera acabar esta temporada en el equipo de Ancelotti, Alonso colgó en la redes sociales un mensaje haciéndole un guiño al jugador.

¿Que por qué Fernando Alonso es mi ídolo? pic.twitter.com/HzN2wk8kpW — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) August 30, 2021

En unas preguntas de jóvenes seguidores de piloto, uno le preguntó por su equipo y su jugador favorito: “Soy del Real Madrid y mi jugador favorito era Zidane, ahora... Mbappe!”, respondió.