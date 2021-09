La cita de First Dates que se rompió por culpa del Real Madrid: “¡Qué asco el fútbol!”

Fútbol

En el programa de televisión First Dates puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Las citas salen por cualquier lado y a veces se encuentran puntos de unión para que sigan adelante o lo contrario: desacuerdos de los que es muy complicado volver a recuperarse. A Sergio y Chiara, una de las últimas citas, le pasó lo segundo con el Real Madrid y el fútbol. Aunque empezaron bien, poco a poco, se fueron dando cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro y que el fútbol iba a ser una fisura que no iban a salvar.

En la cena él reconoció que era un apasionado del fútbol y que intentaba ver mucho. Ella no pudo esconder su respuesta: “¡Qué asco! El fútbol no, por favor. Me parece un deporte tan inútil...”, aseguró, dejando muy clara su postura respecto a uno de las pasiones fundamentales en la vida de él.

Pese a que las citas son para impresionar y se suele ocultar la parte que se cree que no va a gustar a la otra persona, Sergio dejó muy clara su pasión:. “Soy muy futbolero y me gusta tanto verlo como jugarlo”, le confirmó.

Chiara, entonces, buscó el mal menor, a ver cuánto tiempo le robaba ver partidos de fútbol.

“¿Y cuántos partidos sueles ver en la tele?”, le preguntó

Y Sergio ya no escondió sus colores: . “Los partidos del Real Madrid no me os suelo perder”, le dijo. Porque lo tiene muy claro :“El Real Madrid no me va a fallar nunca y siempre va a estar ahí, mientras que una chica me puede fallar, o se puede ir una y venir otra, pero el Real Madrid siempre va a estar ahí”.

Chiara intentó darle otra oportunidad, pero Sergio iba ya lanzado. Un partido del Real Madrid está por delante de casi todo “Aunque me diga mi novia de quedar o de ir a cenar, después...”

“Entonces ¿que te vas a cenar o que le dices a tu novia que espere?”, quiso saber Chiara, antes de indignarse.

“Le digo a mi novia que espere”, confirmó él

.Y ella se indignó:“¿Cómo? No, no, no”.

Sergio cedió un poco:. “O eso o las dos cosas a la vez”.

Aunque eso, evidentemente, no convenció a Chiara: “No, las dos cosas a la vez no. Si te vas a pasar toda la noche mirando la tele, no”.

La cosa ya no funcionaba. “Hay que ver que odias el fútbol, es que lo odias. No es que no te guste, es que lo odias”, dijo Sergio. “Prefiero estar sola a estar mal acompañada”, respondió ella.

Y luego ya, no podían ni verse: “De verdad, lo siento, pero es que soy muy exigente. Físicamente no eres mi prototipo, pero solo por eso. O sea que me encantas como persona y creo que eres buena gente”, le diche Chiara

“Se ve que no, que eres muy superficial”, le contesta él.

Y ella se enfada “¿En serio tío? Vale, pues soy superficial. “Ese comentario sobraba, ¿no?”