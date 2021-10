Espanyol-Real Madrid. El duro toque de atención de Ancelotti a sus jugadores

Fútbol

La luna de miel en la que vivía Ancelotti en su regreso al Real Madrid ha terminado definitivamente. Su equipo ha pasado del cielo al suelo y el técnico italiano está preocupado. Aseguraba el sábado que no suele dormir cuando su equipo no gana y ya lleva varios días de insomnio acumulados con el empate con el Villarreal y las derrotas frente al Sheriff y el Espanyol. «En una semana hemos cambiado de actitud», reconocía en la sala de prensa de Cornellà. Lo que antes salía fácil ahora le cuesta mucho al Madrid, que no puede depender únicamente de la inspiración de Benzema.

«Esta derrota no es un accidente, merecimos perder, la reacción llegó demasiado tarde. Nos preocupa lo que está sucediendo, porque no es una costumbre de este club. Hay que poner remedio a esto intentando mejorar los errores», explicaba Carletto, que ante el Espanyol no encontraba muchas cosas positivas que sacar, algo de lo que sí fue capaz en la caída del martes en Champions. «Es el peor partido desde que regresé. Jugamos mal, empezamos con una idea defensiva y ofensiva, pero después del gol en contra no pudimos mantenerla. Nos confundimos en el campo. No estábamos bien posicionados», relataba Ancelotti, cada vez más serio después de un arranque de temporada fulgurante. «Tengo que ser honesto, sí, es el peor partido conmigo. Ahora tenemos el parón de selecciones y a veces es mejor jugar inmediatamente, pero tendremos que pensar la razón por la que este equipo ha cambiado su actitud en una semana», insistía muy duro con sus futbolistas. Después quiso explicarse un poco más sobre a qué se refería: «Empezamos poco agresivos, perdimos muchos duelos y con el balón no tuvimos mucha verticalidad. Son aspectos tácticos y técnicos del juego. El planteamiento era bastante claro, pero es verdad que el equipo parecía desordenado. Estuvimos muy individualistas. Ya lo he hablado con los jugadores y están de acuerdo», cerraba Ancelotti, que ahora va a tener 16 días sin partidos para pensarse las cosas.

Ahora llega la fecha FIFA para los compromisos internacionales y cuando termine, los blancos verán cómo su compromiso de la jornada 9 de Liga se aplaza para más adelante por no poder contar a tiempo con los futbolistas suramericanos. Tendrán que esperar hasta el martes 19 de octubre para ponerse en acción en el regreso de la Champions, en Kiev ante el Shakhtar. En laLiga, el siguiente choque del Real Madrid no será uno cualquiera: se trata de la visita al Camp Nou el día 24. De lo que hagan en Kiev dependerá el ánimo con el que llegue al Clásico.