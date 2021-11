Granada-Real Madrid: Sin Bale...y sin Hazard

Fútbol

“Puede se que la evaluación con Bale no fuese la correcta, hay que hacer las cosas bien para que esté listo para estar con nosotros”, ha asegurado Carlo Ancelotti acerca de la lesión de Gareth Bale con Gales, después de recuperarse, sin jugar con el Madrid. “Bale tiene cariño a Gales, pero también quiere jugar con el Madrid, tiene las ganas para jugar con el equipo. Si quiere jugar con Gales tiene que entrenarse bien y jugar con nosotros”, ha dicho el entrenador italiano. “Hay que respetar su carácter. No está contento con la lesión. No estamos enfrentados con él, vamos a hacer lo que sea para que se recupere lo antes posible”

“Hazard no está contento, como todos los jugadores que no juegan mucho”, ha dicho del belga, que con gastroenteritis, “no es covid”, se ha tenido que quedar en casa. “No está disponible”, para el partido contra el Granada.

El entrenador ha hablado de su mando: “No soy mano dura porque es mi carácter. No sé lo que es pero respeto a quien la utiliza”

Ancelotti ha reconocido que este calendario es demasiado, tiene que cambiar, “con sentido”. “La dinámica del fútbol actual no es buena, que sea la Superliga u otro cosa la solución, no lo sé. La dinámica no está bien, demasiados partidos, demasiados lesiones y baja la calidad. Esto tiene que cambiar”. El Real Madrid tiene un calendario muy exigente. “Estamos físicamente bastante bien, ojalá lo hagamos bien hasta Navidad. Tenemos partidos importantes contra los equipos más fuertes de LaLiga. Son partidos que van a costar física y mentalmente”. No le importa a Ancelotti jugar el domingo y no el sábado porque así recupera a los jugadores que llegan de la competición suramericana.

Para Ancelotti, el equipo tiene más continuidad en el juego y en los resultados. “Tenemos partidos importantes, pero llegamos bien, tengo confianza en que hasta Navidad lo vamos a hacer bien”. Asegura que utiliza muchos los vídeos. “A Militao tengo que mostrarle un vídeo corto, que preparan mis asistentes, para mostrarle lo que ha hecho bien y no, porque no se lo puede mostrar en el campo. Hay vídeos individuales y colectivos, cortos, de 10 o 15 minutos, no son películas”.