Las impresionantes casas de los jugadores del Real Madrid: ¿Dónde están y cuál es la mejor?

Son grandes estrellas del fútbol, juegan en el mejor equipo del mundo -tenor de los títulos. y cuentan con mareantes fichas que le permiten todo tipo de caprichos y, uno de ellos, son sus impresionantes viviendas.

La página especializada en dar información sobre cuánto cobran los deportistas de varios deportes, ‘Salary Sport’, desvelaba el pasado mes de marzo los sueldos reales de la plantilla del Real Madrid.

El saldo bruto de los blancos la pasada temporada fue de 401 millones de euros, siendo el segundo club del mundo que más gasta en el salario de sus jugadores. De este gasto, más de la mitad de los salario se va en impuestos, quedándose una cifra de 281 millones de euros netos. Gareth Bale era el que más dinero percibía, 31,8 millones de euros (17 netos). Eden Hazard, 22,9 millones y David Alaba, 21,6 ‘kilos’, completaban el top 3.

Con estas cifras no es de extrañar que no escatimen en gastos para tener el hogar ideal. Urbanizaciones de lujo, mansiones de ensueños, espacios únicos, jardines, piscinas en cientos —o miles— de metros cuadrados. Así son las espectaculares casas en las que viven los jugadores del Real Madrid, la mayoría ubicadas en exclusivas urbanizaciones de La Moraleja o La Finca:

1. Thibaut Courtois

La elegante casa de Courtois FOTO: Instagram La razon

Es el portero titular a las órdenes de Carlo Ancelotti. En agosto de 2018, el portero firmó un contrato con el Real Madrid que le reporta un enorme salario de 13 millones de euros al año.

Thibaut Courtois compró una casa en Madrid en 2017 para sus hijos y su madre. Más tarde, comenzó a buscar otras propiedades y en 2019 adquirió un vivienda La urbanización Las Lomas, en Boadilla del Monte, es una de las zonas más exclusivas de la capital.

Una casa de diseño, construida en un estilo moderno, que se encuentra enclavada en una parcela de 2.500 metros cuadrados y equipada con objetos de última tecnología. La mansión tiene toda suerte de comodidades, incluida una gran piscina de 50 metros cuadrados, jardín, pérgola... Aunque es habitual que muchos compradores opten por hacerse con una parcela (en torno a los 700.000 euros) y luego se construyan la casa a su gusto, no es el caso de Courtois, que ha optado por comprar una ya construida. Casas similares en el vecindario rondan los dos millones de euros, según publicó Vanitatis.

2. Eden Harzard

La mansión de Eden Hazard FOTO: Instagram La Razon

El belga, que promete rendir al máximo y devolver al Real Madrid esta temporada la millonaria inversión que supuso su fichaje, vive en una casa a la altura de un un Galáctico. Una mansión futurista de más de 10 millones de euros en el lujoso vecindario de La Finca, donde viven algunos de sus compañeros de equipo. Posee una superficie de 1.631 metros cuadrados, distribuida en dos plantas y levantada sobre una parcela de 5.155 metros cuadrados.

Diseñada por el arquitecto español Joaquín Torres, la propiedad se distingue por su piedra negra y muebles de última generación. Cuenta con seis dormitorios y 10 baños para la familia de Hazard: su esposa Natacha y sus hijos Yannis, Leo y Samy. El ex jugador del Chelsea tiene una piscina y un gimnasio, por lo que no tendrá problemas para ejercitarse mientras permanezca alejado de los terrenos de juego. Y las comodidades no terminan ahí. Hay un spa, si la familia desea relajarse, y una cancha de tenis. La familia también puede disfrutar de una película en su sala de cine.

Pero además la casa cuenta con todo tipo de innovaciones tecnológicas. Toda la casa está automatizada con persianas opacas y otros dispositivos que se pueden configurar y ejecutar por ordenador para una comodidad óptima. Algunas de las paredes incluso están hechas con cristales gigantes que dan un contraste impresionante a la piedra sin dejar pasar la luz.

3. Karim Benzema

El favorito al “Balón de Oro”, vive en casa de 864 metros cuadrados en Ciudalcampo. Normalmente vemos a jugadores del Real Madrid La Finca o en La Moraleja pero él no vive allí. El internacional francés cuenta con una gran garaje en el que guardar su impresionante colección de coches que incluye lujosos Audis, Jaguars y Rolls Royce. El delantero cuenta con una gran instalación deportiva en casa que utiliza para mantenerse en forma, piscina y sauna

Cuenta también con opulentos salones, una piscina cubierta e incluso una sala de trofeos donde el delantero del Real Madrid guarda todos sus títulos. Y todo ello, equipado con tecnología punta.

4. Toni Kroos

La impresionante vivienda de Toni Kross FOTO: Twitter larazon

La sorprendente casa de Toni Kroos está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Pozuelo de Alarcón y cuenta con todo tipo de lujos y áreas de esparcimiento como: piscina, jardín, sala de juego y un gran salón para recibir a sus invitados.

El centrocampista alemán se adentró el pasado año en el mercado inmobiliario con la creación de una sociedad llamada Kroos Properties XXI con la que precisamente quiso edificar su próxima vivienda en Madrid. La firma se dedica a “la promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento, transformación, desarrollo y comercialización en general de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rústicas y urbanas”.

5. Luca Modric

El jugador del Real Madrid Luka Modric vive en una casa de estilo contemporáneo, situada en la exclusiva urbanización madrileña de La Moraleja, junto a su mujer, Vanja Bosnic, y sus tres hijos: Iván, Ema y Sofía.

Según publicó la revista Micasa, esta lujosa propiedad, valorada en 12.000.000 €, fue comprada por el futbolista por 2, 3 millones hace unos años. Una curiosidad: Nicolas Anelka, jugardo del Real Madrid en su día, también ocupó esta finca de La Moraleja, que tiene 2700 m2. Dispone de 9 habitaciones, otros tantos baños, un fantástico jardín con piscina, una gran cocina, bodega, sala de cine, con capacidad para 18 personas, y un garaje para guardar los coches premium del jugador.

6. Vinicius Jr.

El delantero del Real Madrid vive en una impresionante mansión ubicada en La Moraleja, una casa de la que se han conocido muchos detalles precisamente por sus publicaciones en redes sociales. Cuenta con un enorme jardín en el que realiza sus entrenamientos, piscina, mesa de teqball…, varios salones, curioso rincones como el que dedica a Jordan y una gran vitrina para su imponente colección de zapatillas. El crack brasileño se la compró hace unos años a Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés.

7. Casemiro

La casa de Casemiro se encuentra en el barrio de La Moraleja al norte de Madrid donde suele vivir la mayoría de los jugadores del Real Madrid. Cuenta con enormes dormitorios, un elegante salón, cocina, un gimnasio y una piscina.

En 2019, su casa fue allanada con su esposa e hijo dentro mientras el futbolista disputaba el derbi madrileño.

8. Dani Carvajal

Tras convertirse en campeón de Europa junto a su equipo, el Real Madrid -que volvió a hacer historia el pasado 28 de mayo al conseguir su 14ª Copa de Europa-, Dani Carvajal anunciaba a ¡HOLA! sus planes de boda con Daphne Cañizares y mostraba su fabulosa casa. En la casa elegida por Dani Carvajal, hay amplios espacios, incluyendo una piscina al lado del jardín, y está llena de comodidades que le permitirán a la pareja establecerse ahora como recién casados.

El lugar elegido por la pareja para su boda que tuvo lugar el pasado 24 de junio ha sido el convento Los Claustros, una finca de ensueño en Ayllón, hasta donde se desplazaron familiares, amigos y compañeros del futbolista como Lucas Vázquez, Thibaut Courtois, Marco Asensio y Jota Peleteiro, entre otros.

9. Marcos Asensio

El balear también disfruta de una impresionante vivienda. Su jardín y piscina son menores que la de algunos de sus compañeros, pero igualmente impactantes. Además, el futbolista puso una canasta de baloncesto en su jardín.

10. Alaba

Pocos detalles se conocen de la casa de David Alaba pero si el gran favor que le hizo su amigo Toni Kross. El centrocampista del Real Madrid ayudó a David Alaba para fichar por el club blanco y le recomendó vivir en La Finca.

Jessica Farber, mujer de Kross, fue la encargada de encontrar una casa al jugador cercana a la suya.