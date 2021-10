El Real Madrid a través de su escudo: ¿Por qué se ha eliminado la cruz de su corona?

Fútbol

El Madrid Foot-ball Club se funda el 6 de marzo de 1902, por un grupo de aficionados al nuevo deporte procedente de las islas Británicas. Tuvo a Julián Palacios y los hermanos Juan Padrós y Carlos Padrós como principales valedores de su creación. La actividad del Madrid no se regularía oficialmente hasta esa fecha, cuando se formalizó su primera Junta Directiva; y más adelante, el 22 de abril siguiente, cuando se levantó el acta fundacional y se celebró la primera reunión de la Junta. En ella se constataba el alquiler del primer terreno de juego (junto a la Plaza de Toros de Goya) y se disponía cómo había de ser la indumentaria del nuevo club:

“Pantalón y blusa blancos, medias negras con vueltas, y cinturón con los colores nacionales, completándose con un casquete azul oscuro”. La blusa está cruzada por una ancha banda morada, representativa del austero color de Castilla, en la que figura el escudo de Madrid bordado en colores.”

Los primeros escudos del Real Madrid FOTO: Archivo La Razon

El primer escudo oficial del club merengue se estableció recién entrado el siglo XX. En las primeras camisetas blancas se cosieron las iniciales de Madrid Foot-Ball Club (MCF) en un tono oscuro de azul, encerradas en un óvalo del mismo color.

Seis años más tarde, en 1908, las letras pasaron a estar enmarcadas en un círculo exacto, estilizándose el diseño del emblema madridista. La M pasa a ser la letra más grande y destacada, seguida de la C y, más pequeña, la F sobre la curva inferior de la C. Tanto las letras como el redondel eran de un azul oscuro.

Sin embargo, para partidos oficiales, la normativa de la época que regula las asociaciones deportivas, estipula que el escudo de la ciudad de Madrid debe ser intercalado con el del club, resultando en unos escudos circulares, que a veces se confunden con los del club mismo. Así lo decía la normativa de los primeros torneos que se jugaron en España, que obligaba a los equipos madrileños a jugar con la heráldica de la ciudad contra equipos de otras ciudades.

Hasta 1929, el Madrid Foot-Ball Club se vio obligado a vestir los símbolos de la ciudad en su camiseta en la mayoría de ocasiones. El escudo propio empezaría a ser utilizado con normalidad a partir de 1930.

1920: El Escudo Coronado

Escudo coronado FOTO: Archivo La Razon

El Rey Alfonso XIII concede, el 29 de junio de 1920, el título de Real al Madrid Foot-ball Club, y el derecho de añadir la corona real a su escudo. Además, se modifica ligeramente la posición de las iniciales, y el puente de la M se mueve ligeramente a la izquierda y se hace más profundo. Para los partidos oficiales, se sigue utilizando el escudo de la ciudad de Madrid, aunque éste también adquiere la corona real.

1931: Llega la República

Escudo republicano FOTO: Archivo La Razon

Los tiempos cambian, el Rey se exilia, y España se convierte en República el 14 de abril de 1931. Se prohíben los símbolos monárquicos, por lo que la corona desaparece del escudo, y el nombre del equipo vuelve a ser Madrid F.C. . A cambio, se le añadió la banda morada en diagonal de la región de Castilla. Ausente durante las temporadas 31/32 y 32/33 donde los jugadores no lucieron escudo alguno en sus camisetas, el club madrileño desde la proclamación de la República se vio bastante remiso a lucir el escudo oficial sin corona real en público admitiendo con ello, de forma velada, haber perdido parte de su identidad, una percepción que disgustaba tanto a algunos de sus gestores como a los aficionados que no entendían por qué, aunque hubiese cambiado el régimen político, debían renunciar arbitrariamente a un símbolo concedido legalmente en el pasado. La aceptación de la realidad, aunque tardase en asumirse y no fuese en todos los encuentros ni al gusto de todos los socios, se consumó en la temporada 33/34 cuando al fin se hizo ostentación en público del escudo sin corona monárquica.

1941: Otra vez “Real”

El Real Madrid recupera su corona FOTO: Archivo La Razon

Tras la Guerra Civil, llega el nuevo régimen, y vuelve la corona a formar parte del escudo. Transcurridos los primeros años de una durísima posguerra que había sembrado muchísimos hogares de hambre y miseria, la directiva del club merengue que presidía Santiago Bernabéu desde el 15 de septiembre de 1943 empezó a partir de 1945 a mostrarse un tanto más aperturista haciendo especial empeño en recuperar parte de una simbología tradicional en la que el escudo de la sociedad con banda diagonal y corona monárquica era pieza preferente. Además, se modificaron los colores, siendo entonces el dorado el predominante, y el club pasó a llamarse Real Madrid Club de Fútbol. Es con este escudo con el que el club alcanzaría los máximos laureles del fútbol mundial, y que se mantuvo ya hasta finales de los años noventa. Este diseño se mantendrá sin apenas modificaciones hasta casi finales del Siglo XX.

2001: La modernización del escudo

Un escudo para el siglo XXI FOTO: ARchivo La Razon

La modernización del club como una entidad corporativa al igual que una sociedad deportiva, impulsan al club a retocar el escudo, que también se utiliza como logotipo y para promover la marca “Real Madrid”. Los cambios no son muy extensos: Las letras aumentan de grosor y adquieren un borde azul marino y la banda diagonal se recorta.

Con Lorenzo Sanz como presidente el escudo sufre un pequeño gran cambio. El clásico color morado, representando a Castilla, cambia a ser azul por razones de marketing. Florentino hizo caso omiso de los cambios realizados en el escudo por su antecesor en el cargo dejando las cosas como estaban, al menos en sus primeras temporadas, siguiendo el azul como color corporativo mientras que del morado nadie se acordaba.

Coincidiendo con el inicio de la temporada 03/04, la cuarta de su mandato cuando ya acumulaba dos Ligas (00/01 y 02/03), dos Champions League (2000 y 2002), dos Supercopas de España (2001 y 2003), una Supercopa de Europa (2002) y una Copa Intercontinental (2002), la directiva merengue decidió que tanto el escudo oficial con el que se habían ganado todos estos títulos y el escudo corporativo, imagen de la marca corporativa ante el mundo, convergieran en uno solo que representara al club en todos los aspectos, bien fueran a nivel deportivo, comercial o marca decantándose por el logo corporativo, favorito entre los dos por sus estética más moderna.

La empresa Adidas, proveedora de ropa deportiva para el club, se encargó de estampar el nuevo escudo en todas las camisetas de la temporada 03/04, todo un éxito de ventas que aprovechó además la llegada de más talento como David Beckham, jugador mediático de amplio seguimiento en el Reino Unido del cual se esperaba obtener un buen rendimiento deportivo y comercial. La ‘Décima’ fue levantada con este escudo, así como las siguientes tres Champions League conseguidas en la etapa de Cristiano Ronaldo en el club blanco.

2014/2017. Escudo actual: La cruz desaparece de la corona

El Real Madrid eliminó en 2014 la cruz del escudo FOTO: ARchivo La Razon

La eliminación de la cruz del escudo en algunos productos del club levantó numerosas críticas entre los aficionados y socios del Madrid. Símbolo del catolicismo, la cruz se eliminó en algunas circunstancias para atraer a aficionados de países con diferentes creencias religiosas, especialmente, entre el mundo musulmán.

Primero en 2014 y después en 2017. Hace cinco años, el Real Madrid tomó una decisión controvertida tras un acuerdo de patrocinio con el Banco Nacional de Abu Dhabi: suprimió la cruz de la corona del escudo para las tarjetas de dicho banco. La razón es sencilla: evitar dañar sensibilidad culturales religiosas en Oriente Próximo.

Hace dos años volvió a suceder algo similar. En 2017, el club madrileño cerró un acuerdo con el grupo emiratí para la fabricación, distribución y venta de sus productos. Marka, un grupo de distribución minorista de los Emiratos Arabes Unidos, obtenía los derechos exclusivos para “fabricar, distribuir y vender productos del Real Madrid”en los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán.

El vicepresidente de Marka, Khaled al-Mheiri, afirmó que la corona era alterada debido a sensibilidades culturales. “Tenemos que ser cuidadosos con regiones del Golfo dónde existe sensibilidad sobre productos que tienen una cruz”, dijo al-Mheiri, dueño de un café del Real Madrid en Dubai.

Una polémica más antigua es el cambio de color de la banda de morado a azul. Aunque a día de hoy está prácticamente olvidado, aún quedan románticos que echan en falta el clásico color morado.