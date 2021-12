Una estrella Michelin en la cocina de Courtois

Fútbol

La vida de Asier Urbina cambió hace aproximadamente dos años y con la suya, la de Thibaut Courtois. Asier cambió Vitoria por Madrid en octubre de 2019 y las cocinas con estrella Michelin por ser el cocinero personal del guardameta belga. Desde entonces, junto a su mujer, Ainhoa Sánchez, se encarga del menú del portero del Madrid.

En julio de 2020 aprovechaba el título de Liga del Real Madrid y el Zamora de Courtois para felicitarlo y explicar en Instagram cómo era su trabajo con él. «Recuerdo el momento en el que un buen amigo recibió un whatsapp donde ponía ‘’necesito un cocinero’' y viendo la situación que tenía en ese momento, ya que no era nada feliz profesionalmente hablando, no dudé, se lo propuse a mi mujer y juntos con el heredero nos embarcamos en esta gran aventura», decía.

El amigo al que se refiere es el periodista, y ahora representante de jugadores, Héctor Fernández, gran amigo de Courtois.

Asier había trabajado en el Hotel Silken Ciudad de Vitoria y antes, en el desaparecido restaurante Ikea, al que ayudó a conseguir una estrella Michelin. En ese mismo hotel fue donde muchos años antes se reunió Manolo Saiz con Miguel Indurain para intentar convencerlo de que fichara por la ONCE. Sin éxito, porque Miguel decidió retirarse después de bajarse de la bicicleta en la Vuelta a España de 1996.

Todo eso fue lo que dejó atrás Asier Urbina para mudarse a Madrid a pesar de las dudas. «He de reconocer que estaba asustado, ya que tonto de mí leía la prensa y a veces le hacía caso», explicaba en esa publicación de Instagram.

Pero el cambio de opinión fue rápido. «Es una gran lástima no poder prestar mis ojos para que el resto del mundo te vea como te veo yo. Porque es admirable cómo todos los días te levantas temprano para vestir a tus hijos, les das el desayuno, los llevas y los traes del colegio, juegas con ellos, deberes, cenas, duchas, pijamas... Y eso, querido amigo, es lo que para mí hace grande a Courtois», añadía.

La importancia de sus hijos la ha explicado el portero en su página web unas horas antes del derbi. “Agradezco haber podido fichar por el Real Madrid y ver crecer a mis hijos. Hubo momentos en los que vivía solo en Londres y no tuve esa oportunidad. Cada vez que tenía un día libre viajaba para verlos, aunque fuera unas horas. Ahora estoy a su lado en todos los momentos importantes de su vida”, dice.

El texto es una carta de agradecimiento a Madrid por todo lo que le ha dado. Una ciudad a la que llegó por primera vez para jugar en el Atlético de Madrid, su rival de hoy. “A los 19 años llegué solo a Madrid y aunque fue duro al principio me enamoré de esta ciudad. Después de mudarme para jugar en el Atlético tuve bastante nostalgia. Nadie hablaba inglés, así tuve que aprender español. Mis compañeros me ayudaron mucho, me hicieron sentir como en casa y me llevaban a todas partes aunque no pudiera decir ni una palabra”, explica. Pero a las seis semanas de llegar ya daba su primera conferencia de prensa en español. “Al escuchar un idioma, empiezas a entenderlo”, dice. Y ahora admite que habla más español que flamenco.

Y también que en Madrid ha encontrado su hogar. “Después de seis años Madrid es mi casa. La gente, su hospitalidad, la comida, el clima, el país... Todo eso me ha convencido de que Madrid es el sitio donde quiero vivir cuando me retire”, añade.

Courtois es feliz y ahora vuelve a estar a la altura de los mejores porteros del mundo. Es uno de los que más paradas hacen en la Liga, aunque juega en un equipo que suele tener más ocasiones que el rival. Y sus paradas han conservado muchos puntos al Real Madrid que ahora le permiten mantener una diferencia holgada con res pecto a algunos de sus rivales más importantes. «Ha tenido una carrera muy completa, lo ha hecho bien en todos los equipos que ha estado, el Atlético, el Chelsea, el Madrid.... Destaca porque es un gran portero. Tiene mucha presencia en el área de penalti, es donde más destaca», dice Ancelotti.

Y parte de la responsabilidad es de Asier Urbina.