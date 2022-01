La confesión de Ancelotti: los jugadores que más le gustan del Barcelona

Ancelotti y Toni Kroos han hablado acerca del partido de mañana contra el Barcelona, en el partido que abre la Supercopa “Llegamos bien, con mucha ilusión y buena actitud para intentar ganar la Supercopa, el primer título de la temporada”, ha asegurado el entrenador italiano.

“En un partido todo puede pasar. Jugamos contra un rival fuerte que ha tenido problemas esta temporada, ha añadido. Llega con pocas dudas: “Tengo alguna duda con Carvajal, que vuelve de una lesión, la otra es la banda derecha, donde hay jugadores de refresco como Rodrygo. El equipo está bien, ha trabajado bien, la vigila del partido va a ser como siempre, con preocupación y muchas ganas y mucha ilusión. Nos gusta jugar este tipo de partidos”.

Ha descrito al Barcelona: “Además de los veteranos, en el Barcelona destacan los jóvenes como Gavi, Nico, que pueden tener un gran futuro. El Barcelona tiene una idea clara de lo que quiere hacer y sigue con línea de identidad del club. Con sus ideas y actitud va a mejorar. Va a ser un partido igualado, como lo fue el de LaLiga en el Camp Nou, cuando no estaba Xavi”.

El partido le da “miedo” a Ancelotti, como todos los partidos. “Contra el Valencia estaba nervioso como pocas veces. Me preocuparía que los jugadores pensasen que somos favoritos. Pensamos que se puede jugar un buen partido y haremos todo para ganarlo”

Además, Kroos ha hablado de su temporada: “El inicio de curso fue difícil para mí, por la lesión, pero fue un buen momento para parar porque no quería otra temporada con dolores y sentirme mal. Me perdí algunos partidos, pero me sirvió para prepararme de la mejor manera posible. Es un buen momento, pero es difícil decir que es el mejor momento de mi carrera. Un buen momento sí que es”

Sobre el fútbol: “Prefiero tener el balón, pero lo mejor es adaptarse a un partido, para ver cómo lo puedes ganar. A veces con la velocidad que tenemos arriba tienes que aprovecharlo y dejar jugar al rival para tener espacios. Yo prefiero tener balón, un partido con 90 por ciento del balón sería el mejor partido. Pero hay que buscar los huecos y aprovechar lo que le falta a los rivales. Posesión sin gol tampoco vale. Lo mejor es ganar con la mayor posesión posible”

“Tengo otra cosas que hacer además de ver fútbol, no he visto muchos partidos del Barcelona. Pero es un equipo que tiene jugadores de mucha calidad, no sé que ha cambiado de Koeman a Xavi”.

“Alaba era lateral cuando yo jugaba en el Bayern. Es un cambio de posición muy grande. No me ha sorprendido, se ha adaptado muy bien. Juega como si llevara aquí muchos años”